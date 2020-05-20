Поддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся

Командовал парадом Вадим Назимов, капитан третьего ранга

В фонде «Корона не пройдет» на 9 мая уже есть 7300 рублей. Напомним, главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся. На 5 мая 9800 рублей в помощь нуждающимся прислали жители Бердска. Они перечислены Вадиму, он развозит помощь бердчанам. 4 мая удалось помочь еще четырём людям. В ближайшее время мы опубликуем отчет, на что пошли деньги. Напомним, что Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помогли еще нескольким бердчанам — все отчеты публикуются на сайте.

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса — с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находись в сложном положении. В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже предоставлен отчет и благодарность.

Сообщение от Галины Коморниковой:

По информации Вадима Назимова, у него осталось из ранее перечисленных 5460,22 и сейчас, вечером 14 мая, мы выслали 12000, итого 17460, 22 есть в фонде. В плане на развоз — уже есть 8 семей. Поэтому если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты по тому, что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон.

На 22.00 19 мая есть денег на карте 8550.

Деньги 19 мая пришли от:

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!

Приглашаем вместе помочь нуждающимся!

Обращение Галины Коморниковой:

— Дорогие читатели! Мы все вместе оказались в очень сложной финансовой ситуации. Чрезвычайно непростой эмоциональной атмосфере: мы все пребываем в неизвестности. А на фоне новостей о тысячах умерших от коронавируса может охватить реальная паника и депрессия. Но мы ведь люди, люди мыслящие, люди, которые осознают, что эта чума пройдет. А в беду важна рука помощи. Всегда есть те, кому хуже. Мое убеждение, которое никто никогда не сломит, что доброе делается не за будущее спасибо, оно делается — просто потому, что делается. Я призываю вас поделится частью своей солидарности с теми, кому действительно хуже. Возможно, 500 рублей, которые вы перечислите на продуктовый набор дадут шанс жить, верить и ждать. Не важно — кому плохо — важно, как ты можешь этому человеку/семье/старику помочь. Редакция готова принимать и отдавать.

Мы договорились с Вадимом Назимовым, что деньги, которые поступят на карту, мы будем распределять — по потребности — есть заказ от нуждающихся бердчан — Вадим озвучивает сумму — и лично я перечисляю ему на карту нужную сумму. Раз в неделю мы будем делать обзор, куда истрачены деньги. Имена тех, кто отправил — я буду вписывать в этот текст.

И я обращаюсь к тем, кто может помочь — помогите. Нынешнее время сравнимо с войной. Только врага мы не видим. И пасть его жертвой может каждый. Солидарность, взаимопомощь и поддержка — это ценности, которые не горят, не взрываются, не гибнут. Именно это говорит, что даже у последней черты мы остаемся людьми.

Если у вас есть возможность перечислить 10, 20 или 100 рублей — вы можете помочь тем, что оказался сегодня в тяжелом положении. Это пожилые люди, инвалиды, одинокие мамы с детьми. С вашей помощь мы сформируем фонд помощи самым нуждающимся. Если вам сложно — позвоните Вадиму Назимову.

Спасибо! Храни вас Всевышний. И берегите себя и своих близких.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.



Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.Закупать продукты смогу:— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.

Примечание:

— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!

— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.

— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.



— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.

Порядок покупки:

1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):



2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.ВАЖНО:— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.

Если вам нужна помощь: вы сидите на карантине, вам нечем кормить детей, не на что купить лекарства — позвоните и мы вам поможем!