10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске. «Тяжелых» увезут в Новосибирск

В изоляторах будут наблюдаться пациенты с бессимптомным течением и положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Они откроется уже на этой неделе.

Выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19 за сутки на 10 мая в Новосибирской области

Ежедневно число заболевших увеличивается в Бердске. Планируется ли открытие госпиталя? Рассказала главврач БЦГБ Алла Дробинская на оперативном штабе 18 мая.

— Госпиталь открывается по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области. Об открытии госпиталя на базе БЦГБ приказа Минздрава нет. Мы открываем изоляторы, для того, чтобы можно было изолировать пациентов, которые имеют бессимптомное течение, положительный результат на COVID-19, Изоляторы будут открыты на базе хирургического приемного покоя и на базе поликлиники на ул. Пушкина №172. «Тяжелые» пациенты будут отправляться в госпитали в Новосибирск,- сообщила Алла Дробинская.

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В изоляторы поместят пациентов,которые не могут находиться дома по определенным причинам на самоизоляции, либо отказываются от госпитализации в инфекционный госпиталь.