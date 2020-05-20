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10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске. «Тяжелых» увезут в Новосибирск

18:07 20.05.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
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В изоляторах будут наблюдаться пациенты с бессимптомным течением и положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Они откроется уже на этой неделе.

10 изоляторов для больных COVID 19 откроются в Бердске. Тяжелых увезут в Новосибирск
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
10 изоляторов для больных COVID 19 откроются в Бердске. Тяжелых увезут в Новосибирск

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Ежедневно число заболевших увеличивается в Бердске. Планируется ли открытие госпиталя? Рассказала главврач БЦГБ Алла Дробинская на оперативном штабе 18 мая.

— Госпиталь открывается по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области. Об открытии госпиталя на базе БЦГБ приказа Минздрава нет. Мы открываем изоляторы, для того, чтобы можно было изолировать пациентов, которые имеют бессимптомное течение, положительный результат на COVID-19, Изоляторы будут открыты на базе хирургического приемного покоя и на базе поликлиники на ул. Пушкина №172. «Тяжелые» пациенты будут отправляться в госпитали в Новосибирск,- сообщила Алла Дробинская.

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В изоляторы поместят пациентов,которые не могут находиться дома по определенным причинам на самоизоляции, либо отказываются от госпитализации в инфекционный госпиталь.

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От редакции

Нужны изоляторы в Бердске?

Маша, 18 мая 2020 12:13
Зачем изоляторы безсимптомникам? Могут ли они быть дома и соблюдать жесткую самоизоляцию?
Также прошу редакцию уточнить у врача какой алгоритм действий если заболеет мать, имеющая двух детей до 6 лет, одному нет и года. Как действует здравоохранение?
Или например, заболел ребенок 5 лет. Он дома? Госпитализируется? Один или с родителем?
Аноним, 18 мая 2020 13:53
Дети всегда с родителями госпитализируются.
А в изоляторы, как верно ниже написали. потому что уровень самосознания у наших граждан ниже плинтуса и никакой ответственности.
Аноним, 18 мая 2020 12:58
Заражённые covid19 бессимтомники и с лёгкой формой заболевания дома сидеть не будут, как гуляли весь апрель здоровыми, так и будут гулять зараженными, распространять везде заразу, у многих нет внутренней узды, а государственную узду они обойдут благополучно. Пусть лучше уж лежат в обсерваторах под присмотром росгвардии. Если не привыкли к такому присмотру, пусть привыкают.
Аноним, 18 мая 2020 16:17
Я тоже двумя руками за изолятор в Бердске! Уж лучше в своём городе находиться, чем в инфекционку Новосибирска попасть, про ко орую пишут такие страсти, что не дай бог! И ещё такой вопрос-каким образом бессимптовников выявляют, если всем подряд не делаются тесты?
Аноним, 18 мая 2020 17:34
Необходимо делать тесты тем кто был в контакте с теми кто заболел ковид 19, кто прибыл к нам из других стран или из других регионов страны с высокой заболеваемость вирусом.
Юлия, 19 мая 2020 08:18
НВР:
Изолятор нужен только для больных, а тесты если в них кто-то верит пусть делают по желанию. Раздули мыльный пузырь.
Аноним, 20 мая 2020 19:04
Про мыльный пузырь расскажите тем,кто болеет,особенно на ИВЛ,или врачам,которые этих больных лечат.
Аноним, 20 мая 2020 18:55
Зачем изолятор? Есть же зона, можно и расстрел за отрицание ковида вернуть.

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