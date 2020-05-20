10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске. «Тяжелых» увезут в Новосибирск

Ежедневно число заболевших увеличивается в Бердске. Планируется ли открытие госпиталя? Рассказала главврач БЦГБ Алла Дробинская на оперативном штабе 18 мая.
— Госпиталь открывается по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области. Об открытии госпиталя на базе БЦГБ приказа Минздрава нет. Мы открываем изоляторы, для того, чтобы можно было изолировать пациентов, которые имеют бессимптомное течение, положительный результат на COVID-19, Изоляторы будут открыты на базе хирургического приемного покоя и на базе поликлиники на ул. Пушкина №172. «Тяжелые» пациенты будут отправляться в госпитали в Новосибирск,- сообщила Алла Дробинская.
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В изоляторы поместят пациентов,которые не могут находиться дома по определенным причинам на самоизоляции, либо отказываются от госпитализации в инфекционный госпиталь.
Также прошу редакцию уточнить у врача какой алгоритм действий если заболеет мать, имеющая двух детей до 6 лет, одному нет и года. Как действует здравоохранение?
Или например, заболел ребенок 5 лет. Он дома? Госпитализируется? Один или с родителем?
А в изоляторы, как верно ниже написали. потому что уровень самосознания у наших граждан ниже плинтуса и никакой ответственности.
Изолятор нужен только для больных, а тесты если в них кто-то верит пусть делают по желанию. Раздули мыльный пузырь.