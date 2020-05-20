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В перчатках, маске и на дистанции — как лететь в самолете и ехать в машине в коронавирус, порекомендовал Роспотребнадзор

09:00 20.05.2020 Фото: pixabay.com
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При постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов.

В перчатках, маске и на дистанции как лететь в самолете и ехать в машине в коронавирус, порекомендовал Роспотребнадзор
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

Так, например, при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов.

При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 % от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места.

Ранее Роспотребнадзором также были разработаны рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом Президента РФ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.

Источник: Роспотребнадзор

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