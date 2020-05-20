Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном.
Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.
Читатели прислали несколько возмущенных сообщений:
— -Добрый день! Сегодня в Бердске на территории Микрорайона в течение 1,5 часа опять летают самолёты. Летают низко. Народ возмущен. Если это учения, почему нас об этом не предупреждают?!? И почему учения должны проводиться над жилыми домами?
Версия о том, что так самолёты распыляют дезинфиц. средства от вируса- бред. Разберитесь, пожалуйста! Призовите к ответу!
— -Военный самолёт нарезает круги над городом. Горючее сжигает? — пишет Алексей.
-Зачем истребители летают над Бердском?! Всех людей переполошили, — пишет в редакцию читатель под ником Да уж.
Автор видео Курьер. Среда. Бердск
Да, конечно. Летает над жилыми районами, практически по головам. Неужели нельзя перенести эти полёты в другое место?
По заявкам оставшихся в живых.
Участники ВОВ отметили недостающий характерный свист падающих бомб и просят учесть пожелание в следующих вылетах.
Не пугает, а бесит. Почему сжигать топливо нужно именно над Бердском? Пусть летят в Новосибирск людей травить. Они ведь там базируются?
Кстати, помимо одного было еще два истребителя минут ~20 назад... но они или пролетали или просто быстро улетели.
Да!
Нет, не пугает.
Сначала один летал, затем их два стало, из облаков красиво выскакивали и с поворотом на новый круг летели.
Специально ходил смотреть на улицу - красиво.
Пускай тренируются: не ночь же, чем переживать то?
Зато детям повод про истребители рассказать, про типы двигателей, про звуковою скорость и прочее
Пусть летают самолёты над нашим городом, так было и будет, городок наш ожил под звук этих прекрасных железных птиц.А как красиво летят парашютисты, это же глаз не оторвать.Подрастающим ребятишкам это только на пользу.
Правда там депутаты круче.
сводит с ума? Что они еще так всё и не сошли с ума, раз до сих пор после вертолетов и самолетов обращаются в газету? Или может все таки сошли с ума, а вы всё их слушаете?
Это так - для понимания.
Смешные и наивные глупцы. Над Бердском постоянно СЖИГАЮТ ТОПЛИВО самолеты. Истребители возможно не исключение.
Кстати, чужих всегда собьет ПВО. А свои только гадят сжигаемым топливом (намеренно или нет).
Все сказанное - мои догадки, а не утверждение.
Уважаемая редакция! Пожалуйста, обратитесь за официальными комментариями, если это возможно!!
Матиас Руст - свой в доску немчура. Зачем его приговорили к 10 годам, изверги!