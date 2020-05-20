Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

Гул истребителя тревожит бердчан

Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном.

Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.

Читатели прислали несколько возмущенных сообщений:

— -Добрый день! Сегодня в Бердске на территории Микрорайона в течение 1,5 часа опять летают самолёты. Летают низко. Народ возмущен. Если это учения, почему нас об этом не предупреждают?!? И почему учения должны проводиться над жилыми домами?

Версия о том, что так самолёты распыляют дезинфиц. средства от вируса- бред. Разберитесь, пожалуйста! Призовите к ответу!

— -Военный самолёт нарезает круги над городом. Горючее сжигает? — пишет Алексей.

-Зачем истребители летают над Бердском?! Всех людей переполошили, — пишет в редакцию читатель под ником Да уж.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск