20.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска

13:17 20.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
72 20

19 мая истребитель уже больше 30 минут кружит над городом.

Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска
Гул истребителя тревожит бердчан

Над Бердском летает истребитель в течение получаса 19 мая. Он кружит над центром и Микрорайоном.

Напомним, проносились истребители МиГ-31 в небе над Бердском 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.

Читатели прислали несколько возмущенных сообщений:

— -Добрый день! Сегодня в Бердске на территории Микрорайона в течение 1,5 часа опять летают самолёты. Летают низко. Народ возмущен. Если это учения, почему нас об этом не предупреждают?!? И почему учения должны проводиться над жилыми домами?
Версия о том, что так самолёты распыляют дезинфиц. средства от вируса- бред. Разберитесь, пожалуйста! Призовите к ответу!

— -Военный самолёт нарезает круги над городом. Горючее сжигает? — пишет Алексей.

-Зачем истребители летают над Бердском?! Всех людей переполошили, — пишет в редакцию читатель под ником Да уж.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

Мнение читателей
10
8
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пугает истребитель?

Аноним, 19 мая 2020 14:50
Не сводит с ума, а раздражает. А если представляешь стоимость потраченного топлива на абсолютно непонятные манёвры, то ещё и злит. Мб от топлива таким причудливым способом избавляются?
Житель, 19 мая 2020 15:45
Предлагаете летчикам на тренажере заниматься, а потом будете критиковать их за непроффесионализм? Классика комментирования!
Константин, 19 мая 2020 19:03
Радуйтесь что у нас есть такая техника в боеготовности!Наши дети кроме телефонов голову вверх пусть хоть иногда поднимают,да и про самолёты не по стрелялкам узнавать будут.
Аноним, 19 мая 2020 22:41
На эту технику в нашей стране тратится столько бабла, что радость, честно говоря, не берет
Аноним, 19 мая 2020 14:55
НВР:
Да, конечно. Летает над жилыми районами, практически по головам. Неужели нельзя перенести эти полёты в другое место?
Аноним, 20 мая 2020 12:10
Ни в коем случае нельзя!
По заявкам оставшихся в живых.
Участники ВОВ отметили недостающий характерный свист падающих бомб и просят учесть пожелание в следующих вылетах.
Гость, 19 мая 2020 14:59
НВР: Истребитель - истребляет! Пугает - пугатель.
Raven, 19 мая 2020 16:49
пукатель-пукает
Шатал Истребители, 19 мая 2020 15:00
НВР:
Не пугает, а бесит. Почему сжигать топливо нужно именно над Бердском? Пусть летят в Новосибирск людей травить. Они ведь там базируются?

Кстати, помимо одного было еще два истребителя минут ~20 назад... но они или пролетали или просто быстро улетели.
Аноним, 20 мая 2020 09:39
вполне можно было выжигать топливо над "обкомовскими дачами" или над администрацией НСО.
Аноним, 19 мая 2020 15:01
НВР:
Да!
колобок, 19 мая 2020 15:01
Достал это самолет! Работаю на дому, телефон не слышно, вот почему обязательно летать над городом, почему нельзя над рекой летать
Raven, 19 мая 2020 16:55
Сосед, паршивец то же постоянно что то сверлит. Фильм невозможно посмотреть, позвонить то же. Почему нельзя в лесу сверлить.
Аноним, 19 мая 2020 15:04
НВР: да. почему он летает?
Raven, 19 мая 2020 16:58
как объяснить, это сложный физический процесс, почитайте основы аэродинамики и Вы поймете почему он летает
Гость, 19 мая 2020 18:27
Летает - потомушшто! Так работает теорема Бернулли!
Аноним, 19 мая 2020 15:36
Он вакцину разбрасывает над городомЛучше б денег скинул.
Бердский, 19 мая 2020 15:55
А что пугаться? Свои же летают, не китайские :-)
Аноним, 19 мая 2020 17:27
вот это то и пугает)
Аноним, 19 мая 2020 15:58
Нет. Наоборот приятно
Скиф, 19 мая 2020 16:06
Самолёт "умные" мысли распыляет в головы комментаторов, которые их тут же здесь и вытряхивают.
валера, 19 мая 2020 16:21
Странное видео и фото, на нем ничего не видно.
Аноним, 19 мая 2020 16:24
НВР:
Нет, не пугает.
Сначала один летал, затем их два стало, из облаков красиво выскакивали и с поворотом на новый круг летели.
Raven, 19 мая 2020 16:59
А затем у них маленький самолетик появился. Долетались и залетели
Аноним, 19 мая 2020 16:39
Эх,вы...Больше 10 лет прожила в военном гарнизоне.Базировались с военными истребителями...Красоты невозможной виражи видела, аж дух захватывало от смелости пилотов. Ну да,шум был.Но,что характерно ни один ребенок не...как бы помягче...не обделывался. А тут взрослые люди от страха в угол забились. Это же романтика. Красота. Свобода.
Аноним, 19 мая 2020 20:15
Какая смелость? Ручку дергай туда-сюда, тоже мне.
Аноним, 19 мая 2020 16:40
НВР: нет.
Специально ходил смотреть на улицу - красиво.
Пускай тренируются: не ночь же, чем переживать то?
Зато детям повод про истребители рассказать, про типы двигателей, про звуковою скорость и прочее
Аноним, 19 мая 2020 17:37
Как раз в это время в садах сончас был.
Реаниматор, 19 мая 2020 16:47
Около 3-х часов дня их три было. Пара летала кругами, а третий из облаков вывалился. Красотища!!!
Аноним, 19 мая 2020 17:02
Кого пугает, памперсы купите, дефицита нет
Аноним, 19 мая 2020 18:26
Сам бошку задрал,люблю их наблюдать,нереализованные мечты...Однако над городом зря,а вдруг птичка,ну или еще что и пипец родному городку 25 тонн хлама +керосин,короче на авиашоу в мочище всю эту красоту нужно наблюдать.
Аноним, 20 мая 2020 12:21
да у них такая скорость, что пока он до земли долетит, его уже за черту города вынесет
Аноним, 19 мая 2020 19:05
Химию распыляют.
Аноним, 19 мая 2020 20:40
Про "химию".Если это юмор(в стиле петросян и сотоварищи)тогда ладно,"рассмешили",если серьёзно,то для этих целей ан 2 подходят куда лучше!!!
Аноним, 19 мая 2020 20:51
Мне нравиться когда над городом летают , кого это сводит с ума, то те пусть пьют таблетки или к врачу за мёд помощью
Аноним, 19 мая 2020 21:18
Нет не пугают. Пусть летают. Значить еще есть чему и кому летать и на это карасину не жалко. Пусть лучше вояки летают и на танках соляру жгут, чем депутаты на личных самолетах по Ницам шныряют.
evro, 20 мая 2020 09:58
А,может, они депутатов катали, типа развлекались)))) (шучу)
Шоша, 19 мая 2020 21:52
Я в Семске возле аэропорта жил там полёты весь день идут по 10 машин в воздухе вот где красота , над БТК прошёл на форсаже стёкла вылетели , а тут чкаловский завод три машины поднял на испытания вы срать где попало начали!
Это я., 19 мая 2020 21:55
Вообще-то Бердск всегда славился аэродромом, своим, личным. Неужели это не знали, покупая здесь жильё?
Пусть летают самолёты над нашим городом, так было и будет, городок наш ожил под звук этих прекрасных железных птиц.А как красиво летят парашютисты, это же глаз не оторвать.Подрастающим ребятишкам это только на пользу.
Аноним, 20 мая 2020 10:20
Пусть летают над Новосибирском, там два аэродрома.
Правда там депутаты круче.
Наталья, 19 мая 2020 22:23
Уж пусть лучше свои летают, чем чужие!!!
Никита, 19 мая 2020 22:30
НВР:
сводит с ума? Что они еще так всё и не сошли с ума, раз до сих пор после вертолетов и самолетов обращаются в газету? Или может все таки сошли с ума, а вы всё их слушаете?
Yaya, 19 мая 2020 23:12
Красиво летали! Посмотрели с мальчишками, посчитали с секундомером скорость звука, посмотрели как витражи закладывают.. Такая мощь! Парой красиво летели. Мы загуглили, что это учения проходят, ещё с конца апреля у нас тут тренируются вместе с нашими летчики из центрального округа.
АС, 19 мая 2020 23:50
Ну если вы не хотите что бы над вами летали самолёты НАТО - то не "беситесь" и не пугайтесь - а наслаждайтесь красотой и мощью нашей армии. Иначе буде мыть ботинки войскам НАТО.
Это так - для понимания.
Adeli, 20 мая 2020 02:08
БЕРДЧАНЕ не боятся самолётов, они с ними выросли и живут. А понаехавшие пугающиеся с вечно спящими днём детьми ехали бы уже к себе в аул, или откуда вы там понаехали
Имя, 20 мая 2020 09:01
Мне очень нравятся ватники в комментариях типа "Уж пусть лучше свои летают, чем чужие!!!"
Смешные и наивные глупцы. Над Бердском постоянно СЖИГАЮТ ТОПЛИВО самолеты. Истребители возможно не исключение.

Кстати, чужих всегда собьет ПВО. А свои только гадят сжигаемым топливом (намеренно или нет).
Все сказанное - мои догадки, а не утверждение.

Уважаемая редакция! Пожалуйста, обратитесь за официальными комментариями, если это возможно!!
Аноним, 20 мая 2020 09:39
Кружевной типа отжёг в 9:01.
Аноним, 20 мая 2020 12:23
Мой ребенок в это время прекрасно спал с открытым окном и даже ухом не повел. Ребенку 4 года
Аноним, 20 мая 2020 12:39
чужих всегда собьет ПВО)))
Матиас Руст - свой в доску немчура. Зачем его приговорили к 10 годам, изверги!
Аноним, 20 мая 2020 07:17
А у нас частный сектор рядом. Так там петух так громко кукарекает, так громко, что корова с соседнего дома на месяц отелилась раньше, а собаки лают

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Допросили фигурантов дела о картельном сговоре на поставку оборудования на 576 мнл рублей в клинику Мешалкина
14:00 20-05-2020
Допросили фигурантов дела о картельном сговоре на поставку оборудования на 576 мнл рублей в клинику Мешалкина
Провести парад Победы и голосование по Конституции в один день 24 июня думают в Кремле
13:51 20-05-2020
Провести парад Победы и голосование по Конституции в один день 24 июня думают в Кремле
БердскПособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске 13
13:45 20-05-2020
Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
11 тысяч предпринимателей региона обратились за деньгами в правительство в коронавирус. Средства есть еще для 189 тысяч
13:45 20-05-2020
11 тысяч предпринимателей региона обратились за деньгами в правительство в коронавирус. Средства есть еще для 189 тысяч
Бердск58 детей с подозрением и подтвержденным COVID-19 госпитализированы в регионе. Всего заражены 117 малышей на 20 мая
13:30 20-05-2020
58 детей с подозрением и подтвержденным COVID-19 госпитализированы в регионе. Всего заражены 117 малышей на 20 мая
БердскГул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска 72
13:17 20-05-2020
Гул летающего истребителя сводит с ума жителей Бердска
БердскПробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске
13:15 20-05-2020
Пробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске
БердскПомощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?
13:15 20-05-2020
Помощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?
БердскВ реанимации 66 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 18 пациентов 20 мая
13:00 20-05-2020
В реанимации 66 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 18 пациентов 20 мая
БердскИзрезала ножом сожителя пьяная жительница Бердска. Он не стал "сдавать" ее полицейским
12:45 20-05-2020
Изрезала ножом сожителя пьяная жительница Бердска. Он не стал