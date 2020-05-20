До полусмерти избивал 8-летнего пасынка отчим в Мурманской области, а соседи знали и молчали

Также о ситуации в семье было известно органам опеки, сотрудникам правопорядка, однако и они бездействовали. Наконец, об избиении ребенка узнала общественность.

История с 8-летним мальчиком получила огласку

В Мончегорске (Мурманская область) стало известно о жестоком обращении с ребенком: более полугода отчим избивал 8-летнего пасынка. О регулярных побоях знала мать мальчика, соседи, но молчали. Также о ситуации в семье было известно органам опеки, сотрудникам правопорядка, однако и они бездействовали. Наконец, об избиении ребенка узнала общественность, и следственными органами был начат поиск виновных.

История с 8-летним мальчиком получила огласку, когда он оказался в реанимации. У ребенка врачи заметили тяжелейшие травмы. Он в течении недели находился в коме, и едва выжил. В рамках начавшегося расследования уже установлено, что органы опеки и правоохранители допустили многочисленные нарушения.

Источник: pronedra.ru