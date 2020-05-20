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Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске

13:45 20.05.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Валентиной Ваньковой
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В семье Ваньковых четверо детей. Они не могут позволить себе оплачивать танцы дочке 1600 рублей в месяц. Не посещают театры и концерты. Не ходят в рестораны и кафе, и не потому что соблюдают режим самоизоляции, а потому что нет денег.

Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
Семья Ваньковых получает детские пособия и выплаты и выплачивает ипотеку за дом

Валентина Ванькова всегда хотела иметь большую семью. У бердчанки четверо детей: сын Александр 10 лет, дочь Есения 5 лет, Сергей 2 года, Ксения 1 год. Первого ребенка родила в 19 лет, отношения с отцом ребенка не сложились, и в 20 лет она стала матерью-одиночкой. Но Валентина не отчаялась, растила сынишку. А, познакомившись со своим будущим мужем Михаилом, она поняла, что это именно тот, за которым — как за каменной стеной. Сын его сразу принял. Они с ним играли, дурачились. Мужчина потряс девушку порядочностью. Спустя год, когда на Новый год он открыл заветную коробочку — а там кольцо, она, ни минуты не раздумывая, сказала «да». Для Валентины дети — смысл жизни. Когда она узнала, что ждет от любимого мужчины дочку, была счастлива безмерно.

День у многодетной мамы начинается в 8 утра, Валентина печет блинчики и будит домочадцев. Муж уезжает на работу на СТО. Валентина занята домом: готовит завтрак, обед, играет с ребятней, а там и время ужинать. Варит, убирает, стирает, сажает картошку в огороде, выращивает помидоры и огурцы. Пока малыши играют, старший сын сидит за уроками.

— Дистанционное обучение — это просто ужас. Заставить ребенка делать уроки непросто. А еще приходится быть учителем. Сын с огромным нетерпением ждет, когда можно будет ходить в школу, — призналась Валентина «Курьер. Среда. Бердск».

Многодетная мама против того, чтобы дети целыми днями просиживали в планшетах и айфононах. Дети в семье Ваньковых не более двух часов в день смотрят мультики, остальное время рисуют, лепят, собирают лего. В семье нет правил и запретов, но есть ценности, где старшие помогают младшим, а младшие уважают старших.

— Я рада и благодарна помощи нашего президента Владимира Путина. Я получила 5000 рублей. Сейчас буду оформлять заявление на выплату в 10 000 рублей. Но 517 рублей в месяц на ребенка — это как?! Этого даже на пластилин не хватает, — сокрушается многодетная мама.

О сухпайках: Хоть что-то, но дали. Слава Богу!

Муж работает, семья получает детские пособия и выплаты, но им приходится выплачивать ипотеку за дом. Ваньковы не могут позволить себе оплачивать танцы дочке 1600 рублей в месяц. Не посещают театры и концерты. Не ходят в рестораны и кафе, и не потому что соблюдают режим самоизоляции, а потому что нет денег. Они не голодают. Крутятся, как могут. Мама большого семейства — прекрасная хозяйка. Она не заставляет детей кушать суп каждый день. Готовит то, что хочет детвора, знает десятки рецептов пирогов и может за 20 минут приготовить вкуснейшую пиццу.

Большое подспорье для семьи — сухпайки. Некоторые пишут в соцсетях, что продукты в гастрономической помощи от государства некачественные. Бердчанка с этим мнением не согласна:

— Хоть что-то, но дали. Слава Богу! Некоторым не дают. Что возмущаться? Нормальные сухпайки. Можно пару недель не ходить в магазин. Уже экономия. Там и лапша, и сгущенка, и какао, с него постряпать что-то можно, — поделилась Валентина.

Даст Бог, я рожу еще двоих

Целый день женщина крутится как белка в колесе, но встречает мужа дома всегда горячим ужином и улыбкой.
— Когда папа переступает порог, на него сразу виснут малыши и, быстро перекусив, он вечером играет с ними, укладывает их спать. И в это время я прячусь от всех в ванне с пеной. Делаю масочку. Этот волшебный час позволяет мне отдохнуть и прийти в себя,- улыбается горожанка.

Валентина и Михаил в браке 8 лет. Секрет крепких семейных отношений супруга объясняет тем, что не набрасывается на мужа с распросами после тяжелого трудового дня, давая возможность помолчать. Она просто встретила своего человека. Это не значит, что они оба любят зеленый чай и смотреть на звезды, у Ваньковых совпадают приоритеты. Они заточены на семью.

— Папа очень важен для детей любого возраста. Я благодарна мужу, что он во всем меня поддерживает. Помогает по дому, решает все финансовые вопросы. Я многодетная мама и очень счастлива. Даст Бог, я рожу еще двоих, — резюмировала Валентина Ванькова.

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От редакции

Какое пособие вы получаете на детей?

Аноним, 20 мая 2020 10:08
То есть я понял что власть сначала поиздевалась над людьми величиной пособия в размере 516 руб, а потом дала 5000 руб, значит дружно поддерживаем наше правительство...
Аноним, 20 мая 2020 11:02
С 4 детьми и ипотекой не могут позволить себе ходить в кафе-рестораны? Действительно поиздевались. Только кто над кем?
evro, 20 мая 2020 10:10
Я получала в в 90-е 50 руб на ребенка. У меня их двое. Вырастила одна, да еще какие парни получились- не курят,не пью, работящие, к женщинам с уважением относятся. Вообщем вырастила очень хороших мужей. И не ныла, и в газеты не писала,что мне бедненькой не хватает. А тут- муж есть, пособия получают (плюс мат.капитал) и все ноют и ноют. Достали уже! Раз вы за своим мужем как за каменной стеной,то чего ноете?
Аноним, 20 мая 2020 12:44
Ну вроде бы женщина и не ноет. Да, признает, что сейчас тяжело, но в словах чувствуется оптимизм и готовность вместе с супругом все преодолеть. Молодец.
Аноним, 20 мая 2020 10:12
Танцы, кафе, рестораны, театры...
они вообще в курсе что сейчас этого нет даже если бы были деньги и желание?

По сути не понял: муж работает (работы не лишился), жена домохозяйка (была и есть).
Чем им режим самоизоляции помешал то в жизни и как повлиял?
Житель, 20 мая 2020 10:33
Двоякое чувство, вроде хочется порадоваться за семью,а с другой стороны сквозит ,что родив еще двоих закроют свои финансовые проблемы за счет детей....
Аноним, 20 мая 2020 12:46
Да какая разница? Каждый живет как может, как считает нужным. Они так представляют свою жизнь, вы иначе. Главное, что дети одеты-обуты и накормлены, ходят в сад и в школу.
Аноним, 20 мая 2020 10:58
Должно быть стыдно ныть здоровому мужику с 4 детьми.
Иди работай грузчиком, в магазинах требуются всегда или на БЭМЗ острая нехватка кадров, принимают учеников.
Чего ждете ?
Аноним, 20 мая 2020 11:08
Вот он электорат Путина - спасибо тебе Путин за нашу счастливую жизнь, будь царем еще лет 20
Аноним, 20 мая 2020 12:10
Если бог даст-рожу ещё 2-х детей? Зачем, кому? Что вы своим детям сможете дать - образование, счастливое беззаботно детство, если вы сейчас не можете даже танцы оплатить? Кстати, насколько знаю, танцы для детей из многодетных семей бесплатно и многие другие кружки! Уважения достойны те многодетные семьи, которые сами обеспечивают своих детей, а не надеются на пособия от дяди Президента! Мама всю жизнь прлсидит дома в декретньм отпуске по уходу за детьми и получит от государства пенсию такую же, как мамы, которые имея мозги и не родая более 2-х детей, всю жизнь вкалывают на государство! Лично меня последнее время выбешивают вечно ноющие мамочки, считающие, что им кто то обязан вместе с их детьми... И живущие на пособия от государства! По моему надо не только рожать, но ещё и мозгами при этом думать. Поколение, рожающие ради денег, уважения лично у меня не вызывает!
Аноним, 20 мая 2020 12:48
Танцы не бесплатно. Насколько знаю, раньше многодетные получали скидку 50% (в ДК Родина). Но вроде бы этой зимой эту скидку дворец культуры отменил.
Ириска, 20 мая 2020 12:37
По моему в нашей стране почти каждая семья не может позволить себе по ресторанам разгуливать , а некоторые даже и с одним ребёнком, поэтому и стараются родить столько, сколько могут прокормить!
Андрей, 20 мая 2020 12:59
"Валентина Ванькова всегда хотела иметь большую семью..." А я всегда хотел иметь Тойоту Лэнд Круизер. А почему в этом случае государство помогает только Валентине Ваньковой?
А если серьезно, то интересно было бы услышать мнение Валентины Ваньковой по такому поводу. Деньги на пособия, которые она получает и которых "не хватает даже на пластилин", это деньги не из воздуха. Это те самые налоги, которые государство взыскивает с меня и со всех остальных работающих "в белую". То есть Валентина Ванькова считает, что я почему-то обязан работать, часть своего заработка отдавать государству, а государство эти деньги должно передавать Валентине Ваньковой, потому что она "всегда хотела иметь большую семью". А почему именно так? Чем я так провинился перед родным и любимым государством, что у меня отбирают эти деньги и отдают детям Валентины Ваньковой? Дети - это, конечно же, цветы жизни, но по какой причине я должен сбрасываться на пластилин и танцы для чужих мне детей?

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