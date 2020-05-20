Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске

Валентина Ванькова всегда хотела иметь большую семью. У бердчанки четверо детей: сын Александр 10 лет, дочь Есения 5 лет, Сергей 2 года, Ксения 1 год. Первого ребенка родила в 19 лет, отношения с отцом ребенка не сложились, и в 20 лет она стала матерью-одиночкой. Но Валентина не отчаялась, растила сынишку. А, познакомившись со своим будущим мужем Михаилом, она поняла, что это именно тот, за которым — как за каменной стеной. Сын его сразу принял. Они с ним играли, дурачились. Мужчина потряс девушку порядочностью. Спустя год, когда на Новый год он открыл заветную коробочку — а там кольцо, она, ни минуты не раздумывая, сказала «да». Для Валентины дети — смысл жизни. Когда она узнала, что ждет от любимого мужчины дочку, была счастлива безмерно.
День у многодетной мамы начинается в 8 утра, Валентина печет блинчики и будит домочадцев. Муж уезжает на работу на СТО. Валентина занята домом: готовит завтрак, обед, играет с ребятней, а там и время ужинать. Варит, убирает, стирает, сажает картошку в огороде, выращивает помидоры и огурцы. Пока малыши играют, старший сын сидит за уроками.
— Дистанционное обучение — это просто ужас. Заставить ребенка делать уроки непросто. А еще приходится быть учителем. Сын с огромным нетерпением ждет, когда можно будет ходить в школу, — призналась Валентина «Курьер. Среда. Бердск».
Многодетная мама против того, чтобы дети целыми днями просиживали в планшетах и айфононах. Дети в семье Ваньковых не более двух часов в день смотрят мультики, остальное время рисуют, лепят, собирают лего. В семье нет правил и запретов, но есть ценности, где старшие помогают младшим, а младшие уважают старших.
— Я рада и благодарна помощи нашего президента Владимира Путина. Я получила 5000 рублей. Сейчас буду оформлять заявление на выплату в 10 000 рублей. Но 517 рублей в месяц на ребенка — это как?! Этого даже на пластилин не хватает, — сокрушается многодетная мама.
О сухпайках: Хоть что-то, но дали. Слава Богу!
Муж работает, семья получает детские пособия и выплаты, но им приходится выплачивать ипотеку за дом. Ваньковы не могут позволить себе оплачивать танцы дочке 1600 рублей в месяц. Не посещают театры и концерты. Не ходят в рестораны и кафе, и не потому что соблюдают режим самоизоляции, а потому что нет денег. Они не голодают. Крутятся, как могут. Мама большого семейства — прекрасная хозяйка. Она не заставляет детей кушать суп каждый день. Готовит то, что хочет детвора, знает десятки рецептов пирогов и может за 20 минут приготовить вкуснейшую пиццу.
Большое подспорье для семьи — сухпайки. Некоторые пишут в соцсетях, что продукты в гастрономической помощи от государства некачественные. Бердчанка с этим мнением не согласна:
Даст Бог, я рожу еще двоих
Целый день женщина крутится как белка в колесе, но встречает мужа дома всегда горячим ужином и улыбкой.
— Когда папа переступает порог, на него сразу виснут малыши и, быстро перекусив, он вечером играет с ними, укладывает их спать. И в это время я прячусь от всех в ванне с пеной. Делаю масочку. Этот волшебный час позволяет мне отдохнуть и прийти в себя,- улыбается горожанка.
Валентина и Михаил в браке 8 лет. Секрет крепких семейных отношений супруга объясняет тем, что не набрасывается на мужа с распросами после тяжелого трудового дня, давая возможность помолчать. Она просто встретила своего человека. Это не значит, что они оба любят зеленый чай и смотреть на звезды, у Ваньковых совпадают приоритеты. Они заточены на семью.
они вообще в курсе что сейчас этого нет даже если бы были деньги и желание?
По сути не понял: муж работает (работы не лишился), жена домохозяйка (была и есть).
Чем им режим самоизоляции помешал то в жизни и как повлиял?
Иди работай грузчиком, в магазинах требуются всегда или на БЭМЗ острая нехватка кадров, принимают учеников.
Чего ждете ?
А если серьезно, то интересно было бы услышать мнение Валентины Ваньковой по такому поводу. Деньги на пособия, которые она получает и которых "не хватает даже на пластилин", это деньги не из воздуха. Это те самые налоги, которые государство взыскивает с меня и со всех остальных работающих "в белую". То есть Валентина Ванькова считает, что я почему-то обязан работать, часть своего заработка отдавать государству, а государство эти деньги должно передавать Валентине Ваньковой, потому что она "всегда хотела иметь большую семью". А почему именно так? Чем я так провинился перед родным и любимым государством, что у меня отбирают эти деньги и отдают детям Валентины Ваньковой? Дети - это, конечно же, цветы жизни, но по какой причине я должен сбрасываться на пластилин и танцы для чужих мне детей?