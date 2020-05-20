Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске

В семье Ваньковых четверо детей. Они не могут позволить себе оплачивать танцы дочке 1600 рублей в месяц. Не посещают театры и концерты. Не ходят в рестораны и кафе, и не потому что соблюдают режим самоизоляции, а потому что нет денег.

Семья Ваньковых получает детские пособия и выплаты и выплачивает ипотеку за дом

Валентина Ванькова всегда хотела иметь большую семью. У бердчанки четверо детей: сын Александр 10 лет, дочь Есения 5 лет, Сергей 2 года, Ксения 1 год. Первого ребенка родила в 19 лет, отношения с отцом ребенка не сложились, и в 20 лет она стала матерью-одиночкой. Но Валентина не отчаялась, растила сынишку. А, познакомившись со своим будущим мужем Михаилом, она поняла, что это именно тот, за которым — как за каменной стеной. Сын его сразу принял. Они с ним играли, дурачились. Мужчина потряс девушку порядочностью. Спустя год, когда на Новый год он открыл заветную коробочку — а там кольцо, она, ни минуты не раздумывая, сказала «да». Для Валентины дети — смысл жизни. Когда она узнала, что ждет от любимого мужчины дочку, была счастлива безмерно.

День у многодетной мамы начинается в 8 утра, Валентина печет блинчики и будит домочадцев. Муж уезжает на работу на СТО. Валентина занята домом: готовит завтрак, обед, играет с ребятней, а там и время ужинать. Варит, убирает, стирает, сажает картошку в огороде, выращивает помидоры и огурцы. Пока малыши играют, старший сын сидит за уроками.

— Дистанционное обучение — это просто ужас. Заставить ребенка делать уроки непросто. А еще приходится быть учителем. Сын с огромным нетерпением ждет, когда можно будет ходить в школу, — призналась Валентина «Курьер. Среда. Бердск».

Многодетная мама против того, чтобы дети целыми днями просиживали в планшетах и айфононах. Дети в семье Ваньковых не более двух часов в день смотрят мультики, остальное время рисуют, лепят, собирают лего. В семье нет правил и запретов, но есть ценности, где старшие помогают младшим, а младшие уважают старших.

— Я рада и благодарна помощи нашего президента Владимира Путина. Я получила 5000 рублей. Сейчас буду оформлять заявление на выплату в 10 000 рублей. Но 517 рублей в месяц на ребенка — это как?! Этого даже на пластилин не хватает, — сокрушается многодетная мама.

О сухпайках: Хоть что-то, но дали. Слава Богу!

Муж работает, семья получает детские пособия и выплаты, но им приходится выплачивать ипотеку за дом. Ваньковы не могут позволить себе оплачивать танцы дочке 1600 рублей в месяц. Не посещают театры и концерты. Не ходят в рестораны и кафе, и не потому что соблюдают режим самоизоляции, а потому что нет денег. Они не голодают. Крутятся, как могут. Мама большого семейства — прекрасная хозяйка. Она не заставляет детей кушать суп каждый день. Готовит то, что хочет детвора, знает десятки рецептов пирогов и может за 20 минут приготовить вкуснейшую пиццу.

Большое подспорье для семьи — сухпайки. Некоторые пишут в соцсетях, что продукты в гастрономической помощи от государства некачественные. Бердчанка с этим мнением не согласна:



— Хоть что-то, но дали. Слава Богу! Некоторым не дают. Что возмущаться? Нормальные сухпайки. Можно пару недель не ходить в магазин. Уже экономия. Там и лапша, и сгущенка, и какао, с него постряпать что-то можно, — поделилась Валентина.

Даст Бог, я рожу еще двоих

Целый день женщина крутится как белка в колесе, но встречает мужа дома всегда горячим ужином и улыбкой.

— Когда папа переступает порог, на него сразу виснут малыши и, быстро перекусив, он вечером играет с ними, укладывает их спать. И в это время я прячусь от всех в ванне с пеной. Делаю масочку. Этот волшебный час позволяет мне отдохнуть и прийти в себя,- улыбается горожанка.

Валентина и Михаил в браке 8 лет. Секрет крепких семейных отношений супруга объясняет тем, что не набрасывается на мужа с распросами после тяжелого трудового дня, давая возможность помолчать. Она просто встретила своего человека. Это не значит, что они оба любят зеленый чай и смотреть на звезды, у Ваньковых совпадают приоритеты. Они заточены на семью.



— Папа очень важен для детей любого возраста. Я благодарна мужу, что он во всем меня поддерживает. Помогает по дому, решает все финансовые вопросы. Я многодетная мама и очень счастлива. Даст Бог, я рожу еще двоих, — резюмировала Валентина Ванькова.