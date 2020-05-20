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Опроверг штраф в адрес дедушки от полицейских Бердска за нарушение самоизоляции начальник пресс-службы главка Щекотин. Но обещал все проверить

09:15 20.05.2020, Галина Панчева Фото: Елены Ивановой
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Он предполагает, что фотографировали полицейских еще до самоизоляции.

Опроверг штраф в адрес дедушки от полицейских Бердска за нарушение самоизоляции начальник пресс службы главка Щекотин. Но обещал все проверить
По словам очевидца, фотография сделана 14 апреля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Опроверг штраф в адрес дедушки от полицейских Бердска за нарушение самоизоляции начальник пресс службы главка Щекотин. Но обещал все проверить

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Полностью опровергает информацию читателя «Курьер. Среда. Бердск» о том, что полицейские без масок оштрафовали пенсионера за нарушение режима самоизоляции начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.

Как считает Сергей Щекотин, фотография сделана в марте, когда еще не было введено режима самоизоляции.

— Сейчас мы проводим проверку, в Бердске ли сделана эта фотография. Ничего не говорит о том, что она сделана в Бердске, — отметил Сергей Владимирович.

Не видно госномера, не написан телефон доверия на автомобиле, что это патрульно-постовая служба бердского ОМВД, к тому же, патрульно-постовая служба Бердска имеет несколько иное обмундирование, перечислил Щекотин. Не видно, что составляют протокол на гражданина, но, самое главное, что это сделано не вчера и не сегодня, в период режима самоизоляции, тем более, масочного режима, подчеркнул Сергей Владимирович.

— Все сотрудники полиции Бердска экипированы средствами индивидуальной защиты и соблюдают масочный режим. Такого быть не могло ни на территории Бердска, ни на территории Новосибирской области, — акцентировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Как правило на граждан не составляют протоколы, а проводят с ними профилактические беседы, добавил Щекотин. В основном люди понимают, какая ситуация сложилась в Новосибирской области, и правильно на нее реагируют.

Напомним, читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова стала очевидцем того, как сотрудники полиции остановили дедушку, идущего из магазина. И составили на него протокол.

По словам Елены Александровны, полицейские сами нарушили правила карантина: они были без масок, перчаток. Разговор с пенсионером происходил на близком расстоянии.

Бердчанка считает, что полицейские зря остановили пожилого человека, ведь он не праздно шатался по городу, а шел из магазина, где покупал продукты.

-Лучше бы приняли меры к подросткам, которые группами собираются каждый день и вечер на «старом универмаге» или к мамам с маленькими детьми, без масок гуляющим по городу и по магазинам, — отметила Елена Иванова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, сотрудники полиции полностью экипированы необходимыми средствами защиты. Они проводят профилактические беседы о том, что нужно соблюдать правила самоизоляции. То, что они составляют протоколы за нарушение режима, такого нет. Возможно, составлялся протокол по другой причине. Ведь существует много различных правонарушений.

Сотрудникам полиции, как и всем другим, рекомендовано находится в общественных местах и при общении с гражданами в масках, и все они оснащены необходимыми средствами защиты, акцентировали в ведомстве.

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