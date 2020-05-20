ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки, ждем Вас по адресу ул. Промышленная д.1
Источник: Раздел Производственной компании «Союз» на сайте Весь Бердск
ПК «Союз» в Бердске работает почти 20 лет, мы работаем без накруток, по приемлемой цене, при этом качество товара остается на высшем уровне.
ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки, ждем Вас по адресу ул. Промышленная д.1
Источник: Раздел Производственной компании «Союз» на сайте Весь Бердск
От редакции
Давно увозили цветы на могилу к родным?