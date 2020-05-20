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ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки

09:24 20.05.2020 Фото: Производственная компания "Союз"
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ПК «Союз» в Бердске работает почти 20 лет, мы работаем без накруток, по приемлемой цене, при этом качество товара остается на высшем уровне.

ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки
ПК «Союз» в Бердске работает почти 20 лет

ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки, ждем Вас по адресу ул. Промышленная д.1

Источник: Раздел Производственной компании «Союз» на сайте Весь Бердск

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