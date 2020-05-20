Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в мае 2020 года

Рассаду томатов высаживают в открытый грунт, если заморозков уже точно не будет, и почва прогрелась хотя бы до +8 градусов.

Огородники средней полосы РФ и иных холодных регионов начинают высаживать рассаду помидор в открытый грунт, как только установится стабильно теплая погода

Практически все огородники выращивают помидоры. Это очень популярный, широко используемый в кулинарии овощ: с ним можно приготовить салат, рагу, суп, его можно консервировать. Помидоров выращивают много, как для личного употребления, так и для продажи, поэтому так важно получить хороший, качественный урожай. Он зависит от посадочного материала, рассады, сроков ее высадки в открытый грунт.

Крайне важно выбрать сроки высадки — если рассаду посадить рано, то и урожай будет ранний. Но многие огородники допускаю ошибку: второпях высаживают ее в январе-феврале, и не получают желаемых результатов. А дело в том, что зимой из-за короткого светового дня рассада недополучает освещения, и нуждается в дополнительной подсветке. Так, после появления всходов первые 2-3 дня их необходимо искусственно освещать круглосуточно люминесцентными лампами. Потом каждый день их освещают 10 – 12 часов – включают подсветку в утренние и вечерние часы. Если рассада не получит требуемое количество света, урожай рано вы точно не соберете. Саженцы, недополучившие его, не заложат соцветия до тех пор, пока освещенность не улучшится.

Как вычислить примерные сроки посадки рассады помидор в открытый грунт

В домашних условиях рассаду помидор можно выращивать не более 2 месяцев, затем ее обязательно переносят или в теплицы, или в открытый грунт. По наблюдениям опытных огородников, наиболее крепкие и сочные помидоры получаются из рассады, высаженной в последних числах марта и первых – апреля. Именно в это время она растет и развивается активнее.

В доме держать рассаду лучше максимум 50 – 55 суток, затем – пересаживать. Конечно, сроки хранения можно увеличить, но потребуется много земли, горшков, и все невозможно будет разместить на подоконнике. Единственное правильное решение – правильно вычислить сроки высадки рассады. Сделать это можно по сорту, или воспользовавшись лунным календарем.

Сроки высадки рассады зависят от сорта:

ранний – получить урожай можно через 40 – 50 суток; среднеспелый – получить урожай можно через 55 – 60 суток; позднеспелый – получить урожай можно через 70 суток.

При этом всходы появляются через 5 – 6 суток. Зная эти сроки, можно вычислить примерное время для высадки рассады. В среднем в открытый грунт ее переносят через 50 – 60 суток после посева. К этому времени улучшаются погодные условия, становится стабильно тепло.

Когда можно высаживать рассаду помидор в открытый грунт в мае 2020 года

Рассаду помидор высаживают в открытый грунт, если заморозков уже точно не будет, и почва прогрелась хотя бы до +8 градусов. Наиболее благоприятная температура грунта для посадки рассады – в пределах +10.. +15 градусов. Если он будет холодным, то рассада не примется, погибнет или будет постоянно болеть.

Чаще всего в открытый грунт рассаду высаживают 20 – 31 мая. Эти же сроки соблюдают и в 2020 году.

Если использовать лунный календарь, то специально высчитывать сроки посадки нет надобности – они уже в нем указаны. Единственная поправка: астрологи рекомендуют планировать посадку на дни, в которые Луна растет, и расположена в таких знаках Зодиака, как Рак, Рыбы, Скорпион, Козерог или Весы.

Благоприятные дни по лунному календарю, чтобы высадить рассаду помидор в открытый грунт:

2 – 6, 15 – 17, 23 – 26, 30, 31 мая.

Если не успели высадить ее в этом месяце, то есть еще целый июнь. Благоприятные дни по лунному календарю, чтобы высадить рассаду помидор в открытый грунт:

1 – 4, 12, 22, 23, 28 – 30 июня.

При растущей фазе Луны сажают постольку, поскольку культура дает надземные плоды. Корнеплоды высаживают на убывающую Луну. В дни новолуния и полнолуния вовсе не сажают – растения погибают.

Огородники средней полосы РФ и иных холодных регионов начинают высаживать рассаду помидор в открытый грунт, как только установится стабильно теплая погода, а в теплицу – примерно в 3-й декаде мая. В 2020 году благоприятные сроки:

5, 11, 12, 23 – 26 мая – для высадки в теплицу; 5, 6, 11, 12, 16, 25, 26 мая – для высадки в открытый грунт.

Если помидоры выращивают на Урале или в Сибири, то сроки посадки рассады сдвигают на июнь – с 10 по 20 число.

Самые подходящие сроки в мае 2020 года для различных огородных работ

В лунном календаре на май 2020 года указаны и самые подходящие сроки для различных работ в огороде:

1, 27, 28 число – сеем устойчивые к засухе растения, пикируем; 2, 3, 6, 20, 21, 25, 26, 29, 30 число – высаживаем овощи в теплицу и открытый грунт; 24 число – покупаем семена с саженцами, садовый инвентарь; 2 – 5, 10, 11, 25, 26, 29, 30 число – сеем пряные травы; 10, 11, 16, 20, 21, 29, 30 число – сажаем картофель; 4, 5, 8 – 14, 18, 19, 31 число – вносим удобрение; 10 – 14, 18, 19 число – проводим прополку; 23, 24 число – вносим сухие удобрения; 1, 6, 12 – 14 число – пасынкуем и формируем; 1, 6 – 11, 18 – 21, 27, 28 число – обрабатываем от вредителей, различных заболеваний; 2, 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 29, 30 число – закладываем грядки, улучшаем состояние почвы; 2 – 3, 29, 30 число – нельзя подкармливать культуры.

В мае 2020 года сажать нельзя 7, 8, 12 (после 19:00), 13, 14, 22 числа. Поливать можно в любые дни, кроме 15 – 17 (до 16:30), 23 и 24 числа.

Источник: Пронедра