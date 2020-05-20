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Лунный календарь посева и пересадки на 20 — 21 мая: Луна в плодородном знаке тельца, посаженое семя даст много плодов

08:47 20.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду

Лунный календарь посева и пересадки на 20 — 21 мая: Луна в плодородном знаке тельца, посаженое семя даст много плодов

На убывающей Луне благоприятно прореживать всходы

Характеристики Луны на 20 мая 2020 года

На дату 20.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 28 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 03:51, а закат в 17:55.

Хронология лунных дней

  • 27 лунный день c 03:39 19.05.2020 по 03:51 20.05.2020
  • 28 лунный день c 03:51 20.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 20 мая 2020

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.

Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.

Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.

Благоприятно в тельце:

  • замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
  • полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
  • покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
  • заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
  • срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
  • выкопка луковичных;
  • уборка на долгую сохраняемость;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:

  • овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
  • пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, подсолнечник;
  • цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
  • комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:

  • рыхление в зоне корней;
  • пересадка.

28 лунный день (±)

20 мая 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением

Рекомендуется в 28 лунный день:

  • посев и посадка растений;
  • подкормка растений;
  • удобрение почвы.
Не рекомендуется в 28 лунный день:

  • пилить деревья, корчевать;
  • рвать цветы и растения;
  • обильный полив;
  • копать.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

21 мая 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.

Рекомендуется в 29 лунный день:

  • обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
  • опрыскивание растений от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 29 лунный день:

  • посадка, прививка;
  • рыхление, копание;
  • работа с корнями растений.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: Мир космоса

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