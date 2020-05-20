Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде.

28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 21 по 31 мая 2020 года

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде. Лучше провести ремонт хранилищ продуктов, починить рабочий инструмент.

24-25 мая: рекомендуется совершать взрыхление почвы, прикорневой полив ростков, прореживание всходов. День также благоприятный для внесения разных удобрений.



26 мая: благополучное время для посадки лука, гороха, листовых овощей. Можно заняться уходом за розами, малинником, садовой земляникой.27-28 мая: подходящее время для посева петрушки. 28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху.29-30 мая: разрешается сажать огурцы в это время, а также однолетние цветы. День подходит для полива, внесения удобрений, прополки всходов.

31 мая: в саду следует провести обработку деревьев и кустов от вредителей и болезней. На огороде позволительно сеять корневую петрушку, однолетние цветы.

Источник: rsute.ru

