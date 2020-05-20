20.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая

08:55 20.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде.

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая
28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 21 по 31 мая 2020 года

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде. Лучше провести ремонт хранилищ продуктов, починить рабочий инструмент.

24-25 мая: рекомендуется совершать взрыхление почвы, прикорневой полив ростков, прореживание всходов. День также благоприятный для внесения разных удобрений.

26 мая: благополучное время для посадки лука, гороха, листовых овощей. Можно заняться уходом за розами, малинником, садовой земляникой.
27-28 мая: подходящее время для посева петрушки. 28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху.
29-30 мая: разрешается сажать огурцы в это время, а также однолетние цветы. День подходит для полива, внесения удобрений, прополки всходов.

31 мая: в саду следует провести обработку деревьев и кустов от вредителей и болезней. На огороде позволительно сеять корневую петрушку, однолетние цветы.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что планируете высаживать в третью декаду мая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Поят своих детей пивом под предлогом "все надо попробовать" во дворе дома №35 по ул. Попова
09:57 20-05-2020
Фото: Поят своих детей пивом под предлогом
4,5 млн рублей детей-сирот украла преступная группировка в Алтайском крае. В нее входили выпускники детских домов
09:57 20-05-2020
4,5 млн рублей детей-сирот украла преступная группировка в Алтайском крае. В нее входили выпускники детских домов
80% мужчин выбирают женщин с длинными волосами
09:45 20-05-2020
80% мужчин выбирают женщин с длинными волосами
БердскПособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
09:45 20-05-2020
Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
Пол будущего ребенка зависит только от отца
09:45 20-05-2020
Пол будущего ребенка зависит только от отца
Бердск20 мая в Бердске будет возмущенное геомагнитное поле: Его последствия и как минимизировать стрессы и влияние вспышек на Солнце на свой организм
09:42 20-05-2020
20 мая в Бердске будет возмущенное геомагнитное поле: Его последствия и как минимизировать стрессы и влияние вспышек на Солнце на свой организм
БердскНовые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая
09:32 20-05-2020
Новые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая
До полусмерти избивал 8-летнего пасынка отчим в Мурманской области, а соседи знали и молчали
09:30 20-05-2020
До полусмерти избивал 8-летнего пасынка отчим в Мурманской области, а соседи знали и молчали
ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки
09:24 20-05-2020
ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки
Отдых в Сочи в 2020: Откроют ли курорт в июне этого года?
09:22 20-05-2020
Отдых в Сочи в 2020: Откроют ли курорт в июне этого года?