Двое суток искали пропавшего 4-летку в Кировской области. Даже с вертолетом. Малыш найден. Жив

Благодаря слаженным усилиям всех сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей 19 мая мальчик был найден. В настоящее время состояние его здоровья выясняется.

В Кировской области найден пропавший малолетний мальчик

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 4-летнего мальчика, сообщает СК РФ.

Напомним, 17 мая вечером в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. Незамедлительно к установлению обстоятельств безвестного исчезновения ребенка и его поискам подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следователями с применением криминалистической техники проведен комплекс следственных действий, в том числе осмотр места жительства пропавшего, прилегающая территория и приусадебный участок, опрошены жители деревни, проведены осмотры жилых и нежилых домов и построек в населенном пункте.

Благодаря слаженным усилиям всех сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и местных жителей 19 мая мальчик был найден. В настоящее время состояние его здоровья выясняется.

В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и причины случившегося.