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Звездой за ночь стала голый врач в защитном от СOVID-19 костюме в мужской палате облбольницы Тулы. Смотрите фото

08:33 20.05.2020 Фото: newstula.ru
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В больнице очень жарко, поэтому медработник и решила не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько.

Звездой за ночь стала голый врач в защитном от СOVID 19 костюме в мужской палате облбольницы Тулы. Смотрите фото
Медик из Тулы стала «звездой», надев из-за жары защитный костюм на купальник

В редакцию «Тульских новостей» читатель отправил фото с медиком, который работает с пациентом в защитном костюме, надетом на голое тело. По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице.

Наш источник данную информацию подтвердил. В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько.

Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели. Они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд.

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От редакции

Быстрее можно вылечится от вида таких красивых врачей?

Аноним, 20 мая 2020 09:24
НВР:
Естественно.
Аноним, 20 мая 2020 09:31
Задолбали уже! Попробуйте в одржде и костюме, который не дышит поработать по 12 часов.

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