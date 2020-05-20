Новые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая

Все пациенты под наблюдением. По постановлению Роспотребнадзора 74 человека. Обратились сами 41 граждан.

Коронавирус продолжает распространяться в Бердске

В Бердске не выявлены новые зараженные 20 мая. Всего 26 подтвержденных случая в городе.

По данным оперативного штаба города на 20 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 115 жителей города, из них 15 детей.

По постановлению Роспотребнадзора 74 человека. Обратились сами 41 граждан.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

На сегодняшний день в городе Бердске 26 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выписаны.