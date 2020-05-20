20.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Новые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая

09:32 20.05.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Все пациенты под наблюдением. По постановлению Роспотребнадзора 74 человека. Обратились сами 41 граждан.

Новые зараженные COVID 19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новые зараженные COVID 19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая

Новые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 маяОпроверг штраф в адрес дедушки от полицейских Бердска за нарушение самоизоляции начальник пресс-службы главка Щекотин. Но обещал все проверитьЕщё 1243 новостей

В Бердске не выявлены новые зараженные 20 мая. Всего 26 подтвержденных случая в городе.

По данным оперативного штаба города на 20 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 115 жителей города, из них 15 детей.

По постановлению Роспотребнадзора 74 человека. Обратились сами 41 граждан.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

На сегодняшний день в городе Бердске 26 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выписаны.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Описывать дальше ситуацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Поят своих детей пивом под предлогом "все надо попробовать" во дворе дома №35 по ул. Попова
09:57 20-05-2020
Фото: Поят своих детей пивом под предлогом
4,5 млн рублей детей-сирот украла преступная группировка в Алтайском крае. В нее входили выпускники детских домов
09:57 20-05-2020
4,5 млн рублей детей-сирот украла преступная группировка в Алтайском крае. В нее входили выпускники детских домов
80% мужчин выбирают женщин с длинными волосами
09:45 20-05-2020
80% мужчин выбирают женщин с длинными волосами
БердскПособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
09:45 20-05-2020
Пособия 516 рублей в месяц не хватает даже на пластилин: жизнь многодетной семьи Ваньковых в пандемию коронавируса в Бердске
Пол будущего ребенка зависит только от отца
09:45 20-05-2020
Пол будущего ребенка зависит только от отца
Бердск20 мая в Бердске будет возмущенное геомагнитное поле: Его последствия и как минимизировать стрессы и влияние вспышек на Солнце на свой организм
09:42 20-05-2020
20 мая в Бердске будет возмущенное геомагнитное поле: Его последствия и как минимизировать стрессы и влияние вспышек на Солнце на свой организм
БердскНовые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая
09:32 20-05-2020
Новые зараженные COVID-19 не выявлены в Бердске, всего 26 подтвержденных случаев 20 мая
До полусмерти избивал 8-летнего пасынка отчим в Мурманской области, а соседи знали и молчали
09:30 20-05-2020
До полусмерти избивал 8-летнего пасынка отчим в Мурманской области, а соседи знали и молчали
ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки
09:24 20-05-2020
ПК «Союз» предлагает авторские ритуальные венки
Отдых в Сочи в 2020: Откроют ли курорт в июне этого года?
09:22 20-05-2020
Отдых в Сочи в 2020: Откроют ли курорт в июне этого года?