Жара немного отступит: в Бердске +23, кратковременные дожди и грозы. По области до +30 тепла 20 мая

По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Дожди придут в Бердск 20 мая МЧС предупреждает: по данным «Западно — Сибирское УГМС» 20.05 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. 20.05 на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класса). 20-21.05 местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса). По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C, местами +7, +12°C, днем +25, +30°C, по западу +19, +24°C.

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