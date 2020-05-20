Как выплачивают 10000 на каждого ребенка, пособие до 3 лет и деньги безработным, доложил Путину Котяков

Взаимодействие с порталом государственных услуг выстроено и отлажено, и все поступающие заявления оперативно передаются в Пенсионный фонд на обработку. Он работает в усиленном режиме, отметил Котяков.

Котяков выступил перед президентом Путиным

Текст выступления главы Минтруда Антона Котякова

Уважаемый Владимир Владимирович!

Неделю назад, 12 мая, был открыт прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч на детей от трёх до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня, приём заявлений будет осуществляться до 1 октября.

Данная выплата распространяется на 22 миллиона детей, и на текущий момент поступило более 8 миллионов заявлений на одиннадцать с половиной миллионов детей через портал «Госуслуги» и ещё более 112 тысяч заявлений через клиентские службы Пенсионного фонда. Таким образом, Владимир Владимирович, 99 процентов заявлений поступают на сегодняшний день в электронном виде.

Взаимодействие с порталом государственных услуг выстроено и отлажено, и все поступающие заявления оперативно передаются в Пенсионный фонд на обработку. Поскольку при дистанционной передаче заявлений никаких дополнительных документов и справок со стороны гражданина мы не требуем, все сведения, указанные в заявлении, сотрудники Пенсионного фонда проверяют путём межведомственного взаимодействия. Сейчас Пенсионный фонд работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить выплату по поступившим заявлениям 1 июня.

Ещё одна выплата для семей с детьми – это пособие на детей в возрасте до трёх лет в апреле, мае и июне. Всего на текущий момент средства выплачены на 2,3 миллиона детей, из них родители почти двух миллионов детей уже получили ежемесячное пособие дважды – в апреле и в мае. После Вашего заявления, Владимир Владимирович, о распространении данной меры поддержки на семьи, не имеющие права на материнский капитал, количество заявлений существенно увеличилось. За последнюю неделю нам поступило свыше 1 миллиона 100 тысяч обращений. По этим заявлениям родители начнут получать средства уже в конце этой недели и сразу же за два месяца, это будет апрель и май.

Благодаря отмене ограничения, связанного именно с наличием материнского капитала, эта мера распространилась ещё на 1,7 миллиона семей, воспитывающих детей. Всего выплата затронет пять миллионов детей. Семьям уже на данный момент перечислено более 22 миллиардов рублей.

Мы постоянно анализируем поступающую обратную связь от граждан. В отдельных случаях затруднения при заполнении заявлений на выплату были вызваны так называемой необходимостью указания страхового номера индивидуального лицевого счёта, его ещё называют СНИЛС. Именно для того, чтобы упростить оформление пособий, мы совместно с Минкомсвязи запустили новый сервис на портале «Госуслуг», который позволяет родителям получать информацию о СНИЛС ребёнка. Эта мера потребовалась, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции ради получения дополнительного документа. Сейчас система сама подсказывает СНИЛС ребёнка, если это требуется.

Владимир Владимирович, поскольку сейчас со стороны граждан идёт запрос именно на предоставление услуг в электронном виде, в проактивном формате, мы проводим анализ всех услуг с целью перевода их в современный, более удобный цифровой формат.

Несколько слов скажу о выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет. Эти выплаты начнутся с 1 июня. Все необходимые нормативные акты на федеральном и региональном уровнях приняты. Уже завтра, 20 мая, в 65 субъектах Российской Федерации начнётся приём заявлений на предоставление этой выплаты. Во всех остальных регионах приём заявлений будет обеспечен и откроется до 1 июня. Размер выплат, как я уже неоднократно Вам докладывал, Владимир Владимирович, составит 50 процентов от величины прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране это 5500 рублей. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже величины прожиточного минимума на человека.

Выплаты будут начислены начиная с 1 января 2020 года, поэтому в июне на детей, которые к началу года достигли трёхлетнего возраста, будут начислены пособия сразу же за шесть месяцев, то есть 33 тысячи рублей в среднем. Планируется, что это пособие будет назначено семьям, в которых на сегодняшний день проживает более двух миллионов детей.

По Вашему поручению Минтруд постоянно анализирует ситуацию на рынке труда, Владимир Владимирович, и сформировал дополнительные меры поддержки занятости, которые мы готовы представить Вам на ближайшем совещании по этой теме.

А сейчас разрешите остановиться именно на поддержке граждан с детьми, которые потеряли работу после 1 марта. После регистрации в качестве безработного таким гражданам на каждого ребёнка до 18 лет дополнительно выплачивается по три тысячи рублей в апреле, мае и июне. Эти выплаты уже назначены и выплачены более 154 тысячам детей.

Хотел бы показать на конкретном примере, Владимир Владимирович, как семья может воспользоваться дополнительными мерами поддержки, о которых я говорил ранее. Предположим, что в семье воспитываются двое детей в возрасте двух и семи лет. Такая семья в апреле–июне сможет получить за счёт поддержки государства 25 тысяч рублей. При этом если семья попала в сложную ситуацию и признана нуждающейся, например, в силу потери работы родителя, она сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки. Такими, как увеличенное пособие по безработице, доплаты на детей, о которых я говорил ранее. И всего за три месяца – за апрель, май, июнь, семья с двумя детьми, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет получить более 112 тысяч рублей, Владимир Владимирович. Поэтому мы продолжаем работать по предоставлению данных социальных выплат.

Источник — Кремлин.