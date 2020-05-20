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Что никогда нельзя делать 22 мая 2020 года в Николу Летнего и о чем просить святого: Нельзя подстригать волосы и ногти и пить молоко

09:12 20.05.2020 Фото: wikimedia.org
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В день Николы Летнего принято надевать чистые, новые вещи. Разрешено планировать свадьбу. По традиции в этот весенний праздник умываются утренней росой, чтобы на долгие годы оставаться красивыми и здоровыми.

Что никогда нельзя делать 22 мая 2020 года в Николу Летнего и о чем просить святого: Нельзя подстригать волосы и ногти и пить молоко
В весенний праздник в честь святого православные читают молитвы, обращаясь к Николаю Чудотворцу с различными просьбами

В честь святого Николая Чудотворца в православии отмечают несколько праздников. Один из них – весенний, 22 мая. В народе его называют проще – Никола Летний. Как и со всеми другими церковными праздниками, с этим также связаны различные приметы, традиции, обряды. В то же время есть в такой день и определенные запреты.

В день Николы Летнего в православных храмах вспоминают о значимом событии – много лет назад мощи святого были торжественно перенесены из Миры Ликийских в Бари. Именно в честь этого события отмечают праздник 22 мая. Самого же святого почитают традиционно 19 декабря.

О чем просят в весенний праздник Николы Летнего

В церковный праздник Николы Летнего православные отправляются на утреннюю службу в храмы. Священнослужители рассказывают мирянам о большом событии: 22 мая (по григорианскому календарю, 9 мая – по юлианскому) 1087 года купцы из Миры Ликийские перенесли в Бари мощи святого Николая Чудотворца. Однако на следующий день их переместили в церковь св. Стефана. Весь торжественный процесс сопровождался чудесами – исцелением больных людей.

В весенний праздник в честь святого православные читают молитвы, обращаясь к Николаю Чудотворцу с различными просьбами. Миряне верят, что святой помогает в различных жизненных трудностях. Николай Чудотворец – защитник, заступник, утешитель, покровитель. Ему молятся путешественники, мореплаватели, несправедливо осужденные, незамужние девушки. Во время молитв нужно не только о чем-то просить, но и прославлять святителя, говорит ему благодарственные слова.

У Николы Летнего просят:

путешественники – чтобы не было бури, дабы все моряки остались живы, рейс был удачным. Согласно житию Николая Чудотворца, когда он был молодым, вместе с моряками отправился на корабле в Александрию. В какой-то момент начался сильнейший шторм, и один из матросов погиб. Тогда Николай обратился к Богу с молитвами, и воскресил молодого человека;

незамужние девушки – чтобы удачно выйти замуж, дабы муж был хорошим, семья – счастливой, дети – здоровыми. В одном из евангельских историй рассказывается, что Николай однажды помог купцу, спас его дочерей. Купец жил бедно, а три дочери уже выросли, и их пора было выдавать замуж. Но приданого у девушек не было, и их никто в жены не взял бы. Купец решил отправить их в публичный дом. Об этом вскоре узнал Николай, и ночью тихонько подошел к дому купца, оставил мешочек с золотыми монетами, чтобы он мог купить приданое для дочерей;

несправедливо осужденные – чтобы избежать тюремного заключения. Однажды на площади собралась толпа, чтобы посмотреть, как будут казнены осужденные. Но, как только палач поднял руку, в которой был меч, к нему подошел Николай, взял его за эту руку, и попросил не казнить людей. Николай тогда был уважаемым епископом, и его просьбу исполнили. Через некоторое время выяснилось, что приговоренные к казни люди вовсе были невиновными;

неверующие – чтобы обрести веру в Иисуса Христа и святых. В одной из историй из Библии рассказывается: была ранняя весна, лед начал таять, но один рыбак все же решил наловить рыбы. Когда он вышел на лед, он проломился. Рыбак провалился в воду, и понял, что может погибнуть. Он начал вспоминать различные события из своей жизни, а затем припомнил, что на местном вокзале увидел икону с изображением седовласого мужчины. Тогда рыбак произнес: «Старик вокзала, помоги! Спаси меня», и потерял сознание. Когда он очнулся, то был уже на берегу вдали от воды. Икона со стариком – икона Николая Чудотворца.

Что нельзя делать 22 мая в Николу Летнего

В день Николы Летнего принято надевать чистые, новые вещи. Разрешено планировать свадьбу. По традиции в этот весенний праздник умываются утренней росой, чтобы на долгие годы оставаться красивыми и здоровыми.

Недопустимо на Николу Летнего:

  1. использование колющих, режущих предметов (исключение – садово-огородные работы, приготовление еды);
  2. стрижка волос, ногтей;
  3. отказ в просьбах нуждающихся;
  4. употребление мясных, молочных продуктов, яиц;
  5. употребление молока, продуктов животного происхождения;
  6. рукоделие – шитье, вышивание, вязание и прочие работы;
  7. стирка;
  8. проведение ремонтных работ

Источник: Пронедра

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