Трещины на пятках и грубая кожа, как вернуть ножкам здоровый вид?

Дефекты на коже возникают в результате возрастных изменений, а иногда из-за тесной и узкой обуви

Многие люди сталкиваются с проблемой огрубевших пяток, из-за этого портится эстетический вид и появляется дискомфорт. Если не избавляться от проблемы, то она может усугубиться, в результате появится боль. С огрубевшей кожей пяток можно справиться самостоятельно в домашних условиях.

Причины, из-за которых пятки становятся огрубевшими

Для многих людей остается загадкой, почему же кожа на пятках становится шершавой и грубой. Для эффективного избавления от проблемы стоит понять причины таких проявлений на коже ног.

Есть много факторов, из-за которых кожа на пятках может стать огрубевшей и очень сухой, но стоит выделить самые главные:

в организм поступает недостаточное количество витаминов и необходимых компонентов, в результате этого могут появляться трещины, и как следствие может появляться боль;

большой вес может привести к тому, что кожа на пятках и стопах будет становиться грубой;

заболевания эндокринного спектра;

трудовая деятельность, которая требует длительное время ходить или стоять;

некачественная обувь;

если наблюдается чрезмерная сухость и появляются трещины, то могут быть нарушения в работе почек;

с такой проблемой могут сталкиваться люди, которые любят ходить босиком.

Если возникает такая проблема, то необходимо изменить образ жизни и рацион питания, а также облегчить состояние можно при помощи процедур, которые несложно сделать самостоятельно дома.

Как избавиться от огрубевших пяток самостоятельно

Каждому человеку, а особенно женщине, очень важно, чтобы кожа стоп и пяток была ухоженной и гладкой, но вот сходить на педикюр не всегда есть возможность. К счастью, при помощи самых простых средств можно решить данную проблему в домашних условиях.

Хозяйственное мыло. Данное средство всем знакомо, но не каждый человек знает о том, что его можно успешно применять для того, чтобы избавиться от огрубевшей кожи стоп и пяток. Для этого необходимо натереть проблемные места большим количеством мыла. После этого необходимо обмотать кожу пищевой пленкой и подождать в течение 30 минут. Повторять эту процедуру необходимо в течение 3 дней, и результат очень порадует.

Пищевая сода. Данный продукт является щелочным, и также может прекрасно помочь справиться с огрубевшими пяточками. Для этого необходимо сделать ванночку с данным продуктом. Для 3 литров воды необходимо взять 100 грамм соды. Принимать ванночку стоит минут 20, и после этого можно удалить огрубевшие частицы при помощи пемзы. После проведенной процедуры необходимо обязательно нанести увлажняющее средство.

Молочная кислота. Данный продукт можно приобрести в обычной аптеке или ветеринарной. Она поможет провести хороший пилинг кожи стоп. Применение достаточно простое – необходимо намазать средством проблемные места, выдержать некоторое время, а затем смыть. Первый раз лучше наносить не более чем на 3 минуты, а затем можно увеличить время до 20 минут, но делать это надо постепенно.

Крем для депиляции. Немногие знают о том, что крем, который применяют для депиляции, может прекрасно смягчить огрубевшую кожу стоп и пяток. Крем необходимо нанести на проблемные участки, обмотать пищевой пленкой и выдержать такую маску в течение 15 минут. Стоит также утеплить носками. После проделанной процедуры необходимо нанести увлажняющий крем.

Лимонный сок. Такая процедура прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает все натуральное. Сок лимона необходимо нанести на огрубевшую кожу, а смыть только утром.

Все процедуры достаточно просты, и если их проводить регулярно, то проблема не будет возникать, и пяточки всегда будут ухоженными и мягкими.

Источник: rsute.ru