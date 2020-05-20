День Купальницы отмечают 20 мая 2020 года: Запрещается ранним утром умываться, такую процедуру лучше всего делать в полдень

Только мать должна купать маленького ребенка в этот день, она должна это делать, находясь в полном одиночестве, чтобы никто не подсматривал за процессом купания, в противном случае ребенка могут сглазить. Если верить приметам, лишь родные руки могут подарить ребенку силу, здоровье и счастье. Другие члены семьи, сами того не желая, могут забрать у ребенка спокойствие.

Запрещается в этот день детей, которым еще даже не исполнился год, мыть другому родственнику, не говоря уже о чужом человеке

В этот весенний день наши предки отмечали так называемый день Купальницы. Говорят, что большинство обрядов этого дня наши предки связывали с купанием, эти обряды проводили не только для себя, но и для животных, которых в народе было очень много. Запрещается в этот день мыть кобыл и жеребцов простой водой, в противном случае они могут болячку подхватить. Лошадей в этот день необходимо провести по речной воде, которая была согрета лучами солнца, после этого нужно их обтереть, начиная с головы. Этой же водой нужно напоить животных, чтобы они здоровыми были и никакие темные силы не доставляли им проблем.

20 мая – что нельзя и что можно делать в день Купальницы

Запрещается ранним утром умываться. Говорят, что такую процедуру лучше всего делать в полдень, когда вода, которая была выставлена с раннего утра на улицу в ведрах, напитывается силой солнечных лучей. После обеда наши предки выходили на улицу и сбрызгивали на себя немного воды из ведра, после чего полностью брали ведро и обливали себя и своих близких. В таком случае весь год эти люди будут с определенным запасом сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся на их пути.

Запрещается в этот день детей, которым еще даже не исполнился год, мыть другому родственнику, не говоря уже о чужом человеке. Эту процедуру должна выполнять только мать, которая использует воду, согретую солнечными лучами. Мать должна это делать, находясь в полном одиночестве, чтобы никто не подсматривал за процессом купания, в противном случае ребенка могут сглазить. Если верить приметам, лишь родные руки могут подарить ребенку силу, здоровье и счастье. Другие члены семьи, сами того не желая, могут забрать у ребенка спокойствие. Он будет капризным и плакать до тех пор, пока мать его не покупает вновь.

В этот день запрещается гадать на игральных картах, ведь предсказания могут принести гадающему печаль и разочарование, а также стать причиной судьбоносных перемен к худшему.

Не сейте в этот день свои семена, они не смогут вырасти. В этот день рекомендуется красть семена, в таком случае они точно дадут прекрасный урожай. Существует традиция в этот день ходить друг к другу в гости и воровать семена, которые понравились. Никто из-за этого не должен обижаться и ссориться.

Народные приметы 20 мая 2020 года

Вечерняя радуга предвещает ясную погоду, а если радуга утром — дождь будет.

Увидел кольцо около луны, жди ветра, если луна находится в красноватом кругу, также жди ветер, а если в бледном — будет дождь или ненастье.

Увидел кольцо около луны, жди ветра, если луна находится в красноватом кругу, также жди ветер, а если в бледном — будет дождь или ненастье. Ночью по воде и в низинах стелются туманы, которые исчезают после восхода солнца — жди хорошую погоду.

Лучи восходящего солнц окрасили в разные цвета — ожидай плохую погоду.

Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекает огромное количество пчел: утром это к грозе, а если днем — к дождю.

Высокая и крутая радуга — жди ветра, а если пологая и низкая — ненастья.

Дождливый день — жди тепла в сентябре.

Молодая луна на небосводе — время сажать овощи, тогда получишь богатый урожай.

Капли дождя, которые упали в воду, дают пену — жди продолжительное ненастье.

Юго-восточный ветер при постоянном атмосферном давлении — жди продолжительную и ясную теплую погоду.

Радуга с преобладающим в ней зеленым цветом — жди дождя, чем она зеленее, тем дождь сильнее будет.

Если погода хорошая, время сеять, тогда урожай будет хороший.

Если сеять во время новолуния — черви съедят весь урожай.

У месяца рог вниз начал смотреть — жди теплую погоду, если красный месяц — грядет дождь.

При закате Солнце стало красным и больше обычного — ожидай ветра без дождя.

20 мая: традиции и обычаи дня

Как мы уже сказали, в этот день народ отмечает так называемый День Купальницы. Говорят, что с раннего утра наши предки отправлялись на речку, где их главная задача состояла в том, чтобы набрать как можно больше воды в ведра и оставить их на мостике. Днем по реке гоняли лошадей, а затем окатывали их согретой на солнце водой. Предки верили, что прогретая весенними солнечными лучами вода обладает магическими свойствами, она, по преданиям, может принести лошадям крепкое здоровье.

Народ был уверен, что лошадь является животным, которое способно притянуть к себе удачу. В древней России эти благородные животные очень ценились, их держали для того, чтобы отгонять от жилища злых духов. Также в этот день продолжалась жаркая пора сева. В народе постоянно говорили, что большинство примет этого дня так или иначе связаны с водой. Дело в том, что к этому дню солнечные лучи достаточно хорошо прогревали воду, будто наделяя ее целебными свойствами, поэтому народ и пользовался этим способом, чтобы зарядить энергией как себя, так и своих животных. Стоит отметить, что это действительно работало. В различных книгах написано, что животные и люди после такой «целебной» воды действительно становились сильнее, а их здоровье было как у молодых.

В этот день не чтут память святых, но в церковь ходили многие. Говорят, что в церковь необходимо отправиться ранним утром, еще до того, как будешь умываться. Умываться сразу же не стоило, ведь необходимо было отнести воду в ведрах на улицу для того, чтобы она настоялась под лучами солнца. За это время люди успевали отстоять молебен в храмах, а затем приходили домой и обливали себя солнечной водой. В церкви они молились за свое здоровье, а также за здоровье животных, а вода была дополнением к молитве. Также люди молятся о хорошем урожае в этот день.

Источник: Пронедра