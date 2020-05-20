Отдых в Сочи в 2020: Откроют ли курорт в июне этого года?

В случае, если ситуация с пандемией стабилизируется, с 1 июня 2020 года для туристов откроют 65 пляжей сочинских санаториев.

Готовность пляжных территорий в Сочи достаточно высокая, порядка 80–90 процентов

Пляжи в Сочи на 90 процентов готовы сегодня принимать путешественников после снятия карантинных ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом.

В случае, если ситуация с пандемией стабилизируется, с 1 июня 2020 года для туристов откроют 65 пляжей сочинских санаториев. Об этом проинформировала накануне руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

«Готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80–90 процентов. Уже завершаются почти на всех пляжных территориях покрасочно-ремонтные работы, арендаторы приобретают новое оборудование. Ведутся работы по подготовке дна, обеспечению безопасности, устанавливаются тревожные кнопки, системы видеосигнализации», — заявила чиновница.

Когда будет известно, откроют ли Сочи в июне 2020 года?

На данный момент известно, что Сочи откроют в июне 2020 года исключительно в том случае, если будет стабильной общая эпидемиологическая ситуация. По словам Светланы Батяйкиной, местная власть планирует разрешить работать санаториям, обладающим медицинскими лицензиями. Глава департамента подчеркнула: 65 пляжей, о которых идет речь, будут доступны лишь для туристов, отдыхающих в санаториях с соответствующими лицензиями.

Особенное внимание будут уделять вопросам, связанным с обеспечением санитарной безопасности, отметила чиновница. В частности, лежаки будут находиться на существенном расстоянии друг от друга, чтобы граждане могли соблюдать социальную дистанцию на отдыхе.

«Открывать все остальные пляжи в Сочи будут поэтапно и в соответствии с эпидемиологической обстановкой, — уточнила Батяйкина. — Пока трудно сказать, все будет зависеть от того, когда откроются остальные пляжи».

Сочи готовится принимать туристов

Курортную инфраструктуру в Сочи готовят в соответствии с утвержденным ранее графиком, заявила глава городского департамента курортов и туризма. Объекты размещения путешественников и пляжи будут открывать в городе-курорте по мере снятия ограничительных мероприятий в рамках карантина, подытожила Светлана Батяйкина.

Напомним, Российский союз туриндустрии (РСТ) проинформировал 20 апреля о том, что отечественные туроператоры возобновляют бронирования летних туров в Сочи. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила тогда о том, что наивысший спрос зафиксирован на путешествия в период с августа по сентябрь. Поступают также заявки на последние два месяца осени. Что касается ситуации с турпотоками в июне-июле, то она пока неясна, заявляла Тюрина.

Источник: Пронедра