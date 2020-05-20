Приметы на замужество в праздник Николы Вешнего 22 мая 2020 года

Именно 22 мая 2020 года есть возможность узнать по существующим приметам, суждено выйти замуж или нет. Этот праздник связан с Николаем Чудотворцем, и его память почитает два раза в году – 22 мая и 19 декабря.

У незамужних девушек есть один очень ожидаемый праздник – Никола Вешний, который отмечается 22 мая

История праздника Никола Вешний и приметы, связанные с ним

В православии все верующие очень почитают Николая Чудотворца, ведь он всегда добр ко всем страждущим и старается помочь во всех делах. Неважно, какая у человека беда, и он может обратиться к святому за помощью. Николай Чудотворец также является покровителем морей и полей, и все семейные пары могут рассчитывать на его поддержку, чтобы союз был крепким.

22 мая мощи святого были перенесены из города Миры в город Бари, расположенном в Италии, чтобы уберечь их от напавших мусульман. Через некоторое время на новом месте погребения был возведен храм в честь святого.

В давние времена люди внимательно наблюдали за погодой, и благодаря этому есть некоторые приметы на праздник Никола Вешний:

— именно с этого дня устанавливается по-настоящему теплая погода;

— богатый урожай в августе месяце можно будет собрать, если с 22 мая по 10 июня идут дожди и грозы;

— злаковые культуры, плодовые деревья, овощные культуры дадут хороший урожай, если 22 мая слышно кваканье лягушек;

— дождь 22 мая говорит о том, что в течение всего года будет счастье;



— если в давние времена люди хотели прожить жизнь счастливо и избежать неприятностей, то сажали картофель, стригли овец и гречиху.— Если человек хочет сохранить свое здоровье, то 22 мая необходимо умыться росой, ведь есть поверье, что именно в этот день у нее есть особая целебная сила. Такие обряды проводили целой семьей.

Если во дворе в этот день распускалась ольх, то жителям этого двора будет сопутствовать финансовое благополучие.

Приметы на замужество в праздник Николы Вешнего 22 мая

В давние времена люди обращались в этот день с молитвами о счастливом замужестве, благополучном браке, здоровье, и со многими другими молитвами. Девушки могли узнать, как скоро выйдут замуж, И это связано с тем, что Николай Чудотворец оказывает защиту всем влюбленным и покровительствует им.

С самого раннего утра в праздник Николы Вешнего 22 мая девушки должны молиться святому, чтобы как можно скорее встретить свою вторую половинку. В этой молитве можно перечислить все качества, которыми должен обладать будущий муж.

В этот день можно провести гадание, благодаря которому можно узнать некоторые подробности своей жизни в браке. Для этого необходимо выйти во двор в вечернее время, и, сняв башмак с левой ноги, бросить его через ворота, и потом посмотреть результат:

— будущий супруг увезет далеко, если обувь также далеко улетела;

— носок башмака покажет направление, с которого стоит ждать своего возлюбленного;

— если носок указывает на дом девушки, то в этом году не получится выйти замуж.



— 22 мая после того, как все молодые девушки и парни побывали в бане, наряжаются в красивые наряды, и устраивались большие гуляния с песнями, танцами и веселыми играми. Есть поверье, что именно в эту ночь молодые люди становились взрослыми, и именно поэтому взрослые их не контролировали.

В праздник Никола Вешний нельзя никому отказывать в помощи, если это возможно, а особенно детям.

Источник: rsute