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77 новых зараженных выявлены в Новосибирской области. Всего инфицированы 1805 человек на 20 мая

22:40 20.05.2020 Фото: pexels.com
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Все пациенты находятся под наблюдением. Всего в Новосибирской области провели 81 554 теста на коронавирус.

77 новых зараженных выявлены в Новосибирской области. Всего инфицированы 1805 человек на 20 мая
Начали больше выздоравливать людей от коронавируса в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
77 новых зараженных выявлены в Новосибирской области. Всего инфицированы 1805 человек на 20 мая

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По данным оперативного штаба региона на 11 утра 20 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года.

Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.

В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1469.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевской, 4 пациента – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 81 554 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2334 человека, 14706 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: 860 обращений за сутки, 34 человека госпитализированы.

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От редакции

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Аноним, 20 мая 2020 11:45
Каждый день слежу за данными по коронавирусу и жду когда уже всё это закончится,в Бердске стали чаще выявлять больных, похоже стали делать больше тестов.Скорее бы уже жизнь стала прежней и все были бы здоровы.

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