Ослепла и оглохла после лечения в ЦГБ беременная Ольга Казанцева: Потерявших ее медкарту экс-полицейских привлечет к уголовной ответственности прокурор Бердска

Роман Сивак еще раз изучил все материалы проверки по факту утери документов истории 7-летней давности участковыми. Материалы уголовно-процессуальной проверки направят в СК. Ольге нужно самой восстановить медкарту, чтобы найти виновных в трагедии.

После событий 2012 года Ольга Казанцева продолжает жить

Сегодня, 20 мая, прокурор Бердска Роман Сивак прокомментировал историю с потерянной медицинской картой Ольги Казанцевой. Она, напомним, попала в гинекологию ЦГБ Бердска в ноябре 2012 года с сильным токсикозом. Спустя три недели она потеряла зрение, слух и беременность. Взамен девушка приобрела пожизненную инвалидность I группы.

Как выяснилось, Ольга сама может обратиться в новосибирскую областную больницу или ЦГБ Бердска, чтоб восстановить свою утерянную медкарту. Только после этого возможно возбуждение уголовного дела, чтобы наказать возможных виновных в утере ее здоровья.

— Ольга обращалась к нам неоднократно. В первый раз обращение было написано в июне прошлого года по событиям 2012 года. Тем не менее, мы провели прокурорскую проверку, истребовали документы, изучали все необходимые документы, в том числе процессуальные. Внесли свое представление по линии нарушения закона начальнику МВД России по городу Бердску Владимиру Соколову. Потребовали устранить возможные в дальнейшем подобные нарушения. Дело в том, что лица, которые допустили нарушения — двое участковых — уже не работают в отделе полиции. Их к дисциплинарной ответственности не привлекали, ведь действительно подтвердился факт того, что один из сотрудников утерял медкарту. Мы опрашивали этого человека в прокуратуре, он пояснял, что не помнит, где утерял документы. Сделать что-то процессуально без документов Ольги было очень сложно в те годы. Как и сейчас. Но мы организуем в отношении этих сотрудников уголовно-процессуальную проверку. Я усматриваю состав преступления предусмотренный статьей 293 УК РФ (халатность — прим.ред.). Мы изучили эти материалы проверки еще раз и направим их в следственный комитет. Проведем проверку и установим его вину, — сообщил Роман Андреевич сегодня, 20 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», потерявшая ребенка в ноябре 2012 года, и чуть не лишившаяся жизни, жительница Бердска вновь обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» 18 мая. Поводом для обращения стала 7-летняя история того, как Ольга Казанцева пытается найти виновного в потере малыша и приобретенной инвалидности.

— Инвалидность оставили пожизненно. Проблемы со зрением есть. Я передвигаюсь самостоятельно, понемножку, на близкие расстояния. Машина есть, а ездить не могу. У меня закладывает фокус. Слух более-менее, практически восстановился. В целом мне, конечно, получше, но есть свои проблемы. Живу. Сейчас второй год официально работаю на дому. Врачи тогда мне еще сказали, что у меня все будет нормально с материнством. Работаю в этом направлении, но пока не забеременела, не родила. Все зависит от того, как к этому относится. Если руки сложить, конечно, ничего хорошего не будет. Процесс выздоровления еще идет, — рассказала Ольга сегодня, 18 мая.

В 2013 году девушка получила инвалидность, в 2015 году ее продлила на два года, а в 2017 году бердчанка стала инвалидом I группы бессрочно. До тех роковых событий Ольга работала, получала хорошую зарплату, а потом разом села на инвалидность. Сейчас девушка получает пенсию по инвалидности в 18 000 рублей. Два последних года она работает на дому.



События 2012 года

5 мая 2013 года мама Ольги решилась рассказать, что произошло с ее дочерью ноябре 2012 года. Наталья Казанцева обратилась редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с письмом, посчитав, что из-за ненадлежащей медицинской помощи в бердской горбольнице ее 30-летняя дочь стала инвалидом. Ольга попала в больницу Бердска с сильным токсикозом и беременностью 12 неделью. Она пролежала там 3 недели, но состояние за это время ухудшилось настолько, что она не могла ходить.

Врачи бердской больницы, а в первую очередь лечащий врач Ольги, проигнорировала просьбы матери, писала Наталья. И вскоре дочь выписали из больницы в еще более худшем состоянии, чем она поступила к ним в отделение. На следующий день после выписки состояние дочери ухудшилось настолько, что, договорившись с гинекологом, у которого она стояла на учете, семья была вынуждена самостоятельно вызвать машину скорой помощи, на которой Ольгу доставили в отделение реанимации областной больницы Новосибирска.

В течение 3-х недель врачи боролись за ее жизнь. Из-за того, что в областную больницу обратились слишком поздно, в организме бердчанки произошли необратимые процессы, после чего она полностью потеряла слух и зрение. Ее диагноз при выписке из областной больницы – «энцефалопатия тяжелой степени».

— Изначально я подавала заявление в следственный комитет, чтобы найти и наказать виновных. Мою карточку, как я понимаю, уже не вернуть. Но все-таки в больнице остались все данные, если заняться этим делом, то по копиям можно создать мою медицинскую карту. Придут экспертизы и там будет ясно, чья вина. Если бы изначально провели эту экспертизу, выяснили, что, к примеру, вины медиков не было, что случилось так, мой организм подвел, это одно. А когда такие факты вылазят, что карточку потеряли, то это шокирует, — призналась Ольга в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 18 мая 2020 года.