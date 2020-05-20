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Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет

22:28 20.05.2020 Фото: Flickr
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В 2020-м начинается новый планетарный цикл, когда все “медленные” и большие планеты собираются в одном угловом секторе Солнечной системы. Как показывает историческая практика на Земле такое астрологическое событие отражается глобальными войнами, революциями, эпидемия и стихийными бедствиями.

Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
“Парад планет” состоится уже грядущим летом

Что произойдет 4 июля 2020 года с планетой

Самым критическим для планеты моментом станет 4 июля 2020 года, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон соберутся практически в одну линию:

Идеального математического выравнивая, конечно, не будет – его никогда не было за всю историю Солнечной системы. Тем не менее, угловая дуга, в которой будут сгруппированы планеты, будет исключительно небольшой: такого не было не только за жизнь текущих поколений, но и за всю письменную историю человечества.

Нечто подобное было в Солнечной системе в 1982-м году, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон тоже собрались на одной стороне Солнца от солнца внутри угловой дуги размером 95 градусов.

Астрономам это противостояние было известно за много лет вперед, поэтому в преддверии необычного планетарного события было выпущено много книг-страшилок, самая нашумевшая из которых называлась «Эффект Юпитера».

Что думают астрологи

Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света. В указанную дату впервые за историю наблюдений планеты Солнечной системы должны выстроиться в одну линию.

Своего рода “парад планет” состоится уже грядущим летом, притом отклонение в линии окажется минимальным, чего прежде не фиксировалось. Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий. Схожие события имели место в 1982 году, когда планеты сгруппировались с одной стороны от Солнца, находясь внутри дуги в 95 градусов. Тогда астрологи предвидели события и рассказали о рисках масштабных землетрясений. В числе доводов имелся тот факт, что перепады гравитации оказывают значительное воздействие на литосферу, также наблюдаются изменения в электромагнитных полях, развиваются магнитные бури.

Влияние парада планет на Землю

Особых катастроф в 1982-м, после парада планет, не случилось, тем не менее, с 1980-го года сейсмическая и вулканическая активность прыгнула процентов на 100 и трясло все десятилетие, начиная от извержения Сент-Хеленс и заканчивая землетрясением в Армении в 1988-м году.

Сработала и астрология: война в Афганистане, бойкот Олимпиады, Чернобыль, распад СССР и прочие прелести, которые произошли только на участке суши, ограниченной территорией СНГ.

И все это произошло при том, что группировка планет вписывалась в угол 95%, в то время как 4 июля 2020 года угол будет градусов тридцать, если не меньше. Поэтому любителям сейсмологии в течении всего лета будет что обсуждать – трясти будет везде и со страшной силой.

В районе этой даты произойдут, скорее всего, и какие-то глобальные социально-политические события, к которым будет иметь отношения не только астрология. Так, все конспирологи помнят шум вокруг 23 сентября 2017-го года, когда планеты (Луна, Юпитер, Солнце, Меркурий, Марс, Венера) заняли позицию, указанную в Откровении.

Источник: pronedra

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От редакции

Переживем?

Аноним, 20 мая 2020 15:48
и че тута гадать по дате сразу видно 4 июля день ненавистных всему миру сша . Сценарий простой или распад сша потом вулкан йелустоун или наоборот третьего не дано.
Аноним, 20 мая 2020 16:12
в последнее время слушать астрологов стало так интересно, что никакое рен тв не надо) Особенно меня поразил Павел Глоба, который в последнем ролике полторы недели назад стал расхваливать Ленина в смысле построения новой государственности в России...астролог сказал, что не случайно не удалось провести голосование по поправкам в конституцию 22 апреля, в день рождения Ильича, это знак ) потому что уже с нового 2021 года начнется возрождение идей необольшевизма и всё чаще начнут обращаться к ленинским работам в области государственного строительства) и что Россия с 2030 года практически построит новую государственность на основе идей необольшевизма и наступит эпоха очередного расцвета для нашей страны... учитывая , что Глоба никогда не отличался симпатией к коммунистам, это очень смелый прогноз) и главное - россиянам еще предстоят очень тяжелые ближайшие три года , с большими потерями во всех политических и социально экономических сферах ...и до 2030 года будем еще "отходить от потерь"...
Аноним, 20 мая 2020 16:16
Только-только пережили (может - не все)) кометный конец света 29 апреля, так тут новая напасть.
Они там сговорились что ли?
Дато, 20 мая 2020 17:20
Да,событие конечно уникальное, тревожно и волнительно... В такие моменты стараюсь думать о хорошем и еще помогают слова из одной уникальной книги...Радостное сердце благотворно,как лекарство, а пораженный (унылый) дух иссушает кости...Главное настрой)))
Ирина, 20 мая 2020 17:31
НВР: Не вижу повода для переживаний. Ведь на это событие мы никак не сможем повлиять. А значит зачем переживать.

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