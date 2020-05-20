Рухнул военный вертолет с тремя пилотами во время учений в Подмосковье. Все члены экипажа погибли

Поисковая группа обнаружила на месте инцидента оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

МИ-8

Экипаж из трех человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС России в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Поисковая группа обнаружила на месте инцидента оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вертолет совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от Клина.

Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта.

Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС.

Источник: РИА Новости