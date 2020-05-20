«Кешу хорошего» в Бердске могут оштрафовать по-крупному
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«Кешу хорошего» в Бердске могут оштрафовать по-крупному

11:16:445/20/2020
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В условиях угрозы коронавирусной инфекции сотрудники парикмахерской работают без масок и перчаток, отметил Роспотребнадзор. Также в салоне отсутствует журнал проведения дезинфекции.

По итогам мониторинга в супермаркетах «Ярче» на улице Пролетарской и «ПродСибе» на Красной Сибири, 130 проверяющие выявили незначительные недостатки.

— Представитель Роспотребнадзора отметил, что журнал проведения уборок в магазине «Ярче» ведется некорректно, записи необходимо фиксировать после проведения каждой уборки, каждые два часа, — в частности сообщает пресс-центр.

А вот в парикмахерской «Кеша хороший» дела с точки зрения борьбы с панадемией обстоят немного хуже. Проверка в «Кеше» показала, как отмечается в итоговых документах проверяющих, что «у сотрудников отсутствуют средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также в салоне нет журнала проведения дезинфекции».

— По данным фактам собран предварительный материал для составления протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, — констатируют в администрации города и предупреждают руководство других предприятий, оказывающих услуги бердчанам, что «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Бердске проведение контрольных мероприятия запланировано до конца мая текущего года».

Статья 6.3, часть 2 КоАП РФ: Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий — влекут наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
  • на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Источник: svidetel24.info

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