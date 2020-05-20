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Кем устроиться на работу с доходом от $ 50 000 в Канаде: О зарплатах и налогах на нее рассказал живущий 21 год в Гуэлфе россиянин Яков Некрасов

12:15 20.05.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено Яковом Некрасовым
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Профессор университета может получать около $120,000 в год, школьный учитель – порядка $45,000, инженер-электрик — $75,000 в год, повар общепита — $37,000 в год, врач-онколог в отделении радиационной терапии – около $250,000 в год.

Кем устроиться на работу с доходом от $ 50 000 в Канаде: О зарплатах и налогах на нее рассказал живущий 21 год в Гуэлфе россиянин Яков Некрасов
Яков живет в Канаде уже 21 год

Экс-россиянин Яков Некрасов, ныне живущий в городе Гуэлф, продолжает рассказывать читателям «Курьер. Среда. Бердск» о жизни в Канаде.

-Как обстоят дела в Канаде с поиском работы, с зарплатой и налогами на нее?

— Средняя зарплата по Канаде составляет около 50,000 канадских долларов в год. Профессор университета может получать около $120,000 в год, школьный учитель – порядка $45,000, инженер-электрик — $75,000 в год, повар общепита — $37,000 в год, врач-онколог в отделении радиационной терапии – около $250,000 в год, водитель автобуса – около $50,000 в год.

Самая высокая средняя зарплата – в Nunavut, составляет $100,000 в год, самая низкая – в Prince Edward Island — $34,200.

Работу можно найти через специальные сайты поиска работы, через биржу труда, а так же, через профильные агентств, занимающиеся трудоустройством специалистов и получающие единовременную комиссию или процент от зарплаты трудоустроенного специалиста. Например, агентство может устроить программиста на предприятие и по контракту получать с предприятия $100 за час работы программиста, а ему платить $80/час. Размер подоходного налога рассчитывается по прогрессивной шкале.

В 2020 году подоходных налог взимается по следующей шкале:
·        15% от $0 до $48,535 годовых
·        20.5% за часть дохода от $48,535 до $97,069

·        26% за часть дохода от $97,069 до $150,473
·        29% за часть дохода от $150,473 до $214,368
·        33% на часть дохода свыше $214,368

Среди обязательных вычетов – вычеты в фонд пособия по безработице, а также в пенсионный фонд. По желанию, можно дополнительно отчислять на пенсионные сберегательные счета, на страхование жизни, дополнительные медицинские услуги (стоматологию, ортопедическую обувь, лечебные массажи и т.д.). 
Пенсия по старости в размере около $1400/месяц гарантирована каждому проживающему в Канаде, вне зависимости от рабочего стажа.

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От редакции

Хотели бы уехать жить в Канаду?

Аноним, 20 мая 2020 12:53
У нас в рублях столько не получат никогдаМы же патриоты.

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