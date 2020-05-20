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Кололся сам и продавал наркотики знакомым — 15 лет тюрьмы грозит жителю Омска

11:52 20.05.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее неоднократно судимый за кражу и хранение наркотиков 36-летний житель Омска задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК.

Кололся сам и продавал наркотики знакомым 15 лет тюрьмы грозит жителю Омска
Требования к возбуждению уголовных дел о сбыте наркотиков могут ужесточить

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Омского линейного управления МВД России задержан ранее неоднократно судимый за кражу и хранение наркотиков 36-летний житель Омска. Мужчину подозревали в распространении наркотических средств на территории города и вблизи объектов железнодорожного транспорта. При личном досмотре у предполагаемого преступника обнаружили и изъяли два бумажных свертка с порошкообразным веществом. Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством героин массой более 0,6 грамма.

В ходе расследования установлено, что мужчина долгое время сам употреблял запрещенные вещества, а также продавал своим знакомым аналогичное наркотическое средство. Во время обыска по месту жительства задержанного транспортные полицейские изъяли электронные весы и шприцы. Ранее сотрудники Омского ЛУ МВД России задержали мужчину, которому обвиняемый сбыл 0,57 грамма героина.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

Источник: УТ МВД России по СФО

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