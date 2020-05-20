19 мая около 20.00 у Речного вокзала, в районе ресторана на воде «Чайка» из Оби доставали автомобиль, который принесло течением.
Видео предоставлено Курьер. Среда. Бердск свидетелями события:
По Оби приплыл автомобиль к Речному вокзалу в Новосибирске
12:03 20.05.2020
Предположительно автомобиль принесло течением.
19 мая около 20.00 у Речного вокзала, в районе ресторана на воде «Чайка» из Оби доставали автомобиль, который принесло течением.
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