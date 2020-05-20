По Оби приплыл автомобиль к Речному вокзалу в Новосибирске

Течением принесло автомобиль к Речному вокзалу в Новосибирске

19 мая около 20.00 у Речного вокзала, в районе ресторана на воде «Чайка» из Оби доставали автомобиль, который принесло течением.

Видео предоставлено Курьер. Среда. Бердск свидетелями события:

