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Умер мужчина 64 лет от COVID-19 в Новосибирской области. Всего 23 жертвы 20 мая

12:00 20.05.2020 Фото: pexels.com
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Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.

Умер мужчина 64 лет от COVID 19 в Новосибирской области. Всего 23 жертвы 20 мая
Умерло 23 человека в Новосибирской области от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умер мужчина 64 лет от COVID 19 в Новосибирской области. Всего 23 жертвы 20 мая

58 детей с подозрением и подтвержденным COVID-19 госпитализированы в регионе. Всего заражены 117 малышей на 20 маяПомощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?Ещё 1249 новостей

По данным оперативного штаба региона на 11 утра 20 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года.

Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.

В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1469.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевской, 4 пациента – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 81 554 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2334 человека, 14706 – сняты с наблюдения.

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