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Почему истребитель со страшным гулом летал над Бердском 19 мая? Самолет заходил на дозаправку в аэропорт Толмачево

12:30 20.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Минобороны РФ
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После приземления в аэропорту Новосибирска военный самолет продолжил полет по заданному маршруту. В бердском небе проходит маршрут перелета, заявили в ЦВО.

Почему истребитель со страшным гулом летал над Бердском 19 мая? Самолет заходил на дозаправку в аэропорт Толмачево
В небе над Бердском пролетал самолет «не местной авиации»

Более получаса в бердском небе 19 мая летал истребитель. Он кружил над центром и Микрорайоном Бердска — примерно нед акваторией Новосибирского водохранилища. Гул от боевой машины сводил с ума бердчан. То, что это был военный самолет, сомнений нет: он имел характерную для истребителя треугольную форму.

Рассмотреть воздушное судно не составило труда, так как оно пролетало достаточно низко и сделало несколько кругов.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» делали свои предположения, что «забыл» самолет в небе над Бердском, в том числе и самые нелепые о борьбе с коронавирусной инфекцией. Наиболее близкими к истине оказались те, кто решил, что истребитель сжигает топливо перед посадкой.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе штаба Центрального военного округа, самолет сделал плановую посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

— Выполнялся плановый перелет, в ходе которого самолет заходил на посадку в Толмачево. Там он дозаправился и ушел дальше по установленному маршруту, — прокомментировали в ЦВО. — Это не местная авиация. Просто у нас проходит маршрут перелета.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в городе есть несколько пилотажных зон, где разрешено пролетать самолетам. Одна из них пролегает над акваторией Обского моря, затрагивая побережье и прилегающую часть города.

Напомним, истребители МиГ-31 в небе над Бердском проносились с гулом, напугавшим горожан, 6 мая. Военные летчики готовились к репетиции парада Победы в Новосибирске.

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От редакции

Небо на замке?

Аноним, 20 мая 2020 12:51
Это Путин за штурвалом был.В китай летел,заодно и окрестности разглядывал.
Аноним, 20 мая 2020 12:57
И мнение горожан никого не интересует!Подумаешь шум мешал

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