Изрезала ножом сожителя пьяная жительница Бердска. Он не стал «сдавать» ее полицейским

Полицейские задержали подозреваемую в тяжком преступлении

19 мая около 20.00 часов в медицинское учреждение Бердска бригада скорой помощи доставила 37-летнего местного жителя с ножевым ранением. О данном факте работники больницы сообщили в полицию. Прибывшим полицейским потерпевший отказался пояснять об обстоятельствах получения травм.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД России по городу задержали по подозрению в совершении преступления 48-сожительницу потерпевшего.

Полицейские установили, что накануне в ходе конфликта, возникшего после распития спиртных напитков, задержанная нанесла гражданскому мужу удар ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка. В отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: 54.мвд.рф