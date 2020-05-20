Как обстоят дела в сфере спорта в Бердске, рассказала начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.
Как обстоят дела в сфере спорта в Бердске, рассказала начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.
— Именно сегодня мы подписываем договор на поставку оборудования для стадионов по федеральному проекту. В ближайшее время в Бердск поступит искусственное покрытие, легкоатлетические дорожки, футбольные ворота на сумму 43 миллиона рублей. Установлено всё это будет на стадионе «Авангард», — сообщила Светлана Ашихмина 20 мая на онлайн-встрече с журналистами города.
— Также заключаем соглашения по адресной поддержке спортивных школ «Авангард», «Бердск» и «Олимп», чьи воспитанники входят в состав сборной Новосибирской области. Порядка 350 тысяч рублей пойдёт на укрепление материально-технической базы этих учреждений.
Кроме этого начальник ОФКиС рассказала, как в целом обстоят дела в спортивной отрасли Бердска.
— Дела у нас не очень, но спортсмены — люди дисциплинированные и умеют ждать. Мы продолжаем тренироваться. Ритм спортивных школ не приостановлен, поменялся формат проведения занятий: теперь тренировки проходят по средствам связи, с каждым воспитанником установлено взаимодействие, — добавила она.
— Мы, конечно, рады тем послаблениям, которые поступили с 12 мая, по крайней мере стало возможно заниматься на свежем воздухе. Дети соблюдают все меры: делают пробежки в парах, держат дистанцию. Ещё раз призываю: давайте выполним все требования и быстрее от этого освободимся.
Артём Овечкин является прямым кандидатом в сборную РФ. Напомню, что 2021 год объявлен олимпийским годом, поскольку Олимпиада была перенесена. Артём находится в Бердске, тренируется. Как только снимут ограничения, он поедет в высокогорье. Основная его задача — участие в чемпионате России, международных соревнованиях, хорошие результаты и путёвка на Олимпиаду.
Конечно, все понимают, что после такого затяжного сидения дома, участие в соревнованиях крайне опасно. Пока конкретных прогнозов о проведении каких-либо соревнований нет. Но Спартакиада учащихся СФО назначена на сентябрь-октябрь, и она должна пройти в Бердске.