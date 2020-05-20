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Помощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?

13:15 20.05.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Нуждающиеся могут рассчитывать на продуктовый набор, весом 7 килограммов. А также на помощь соцработников и волонтеров по доставке продуктов и лекарств.

Помощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?
Бердские пенсионеры могут рассчитывать на поддержку благотворительного фонда
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Помощь пенсионерам 65+. Как получить в Бердске?

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Хотят получить бесплатные продуктовые наборы многие пенсионеры Бердска.

— Скажите, кому положена помощь 65+. Кто ее выдает ? — в рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда.

Кому положена помощь 65+. Кто ее выдает?

Помощь продуктовым наборами оказывается в рамках всероссийской акции «Мы вместе», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова.

Посылок из фонда поступило чуть более 1000. В Бердске проживает 16 000 пенсионеров в возрасте 65+.

— Если кто-то очень нуждается, есть номер телефона, куда можно обратиться. Эту помощь оказывает не соцзащита, а благотворительный фонд. И посылки развозят по спискам этого фонда. Мы не решаем, кому дать или не дать продуктовые наборы. Все это решает благотворительный фонд — поэтому нуждающимся пенсионерам нужно обращаться именно туда. Если вы обратитесь к соцработникам, то они передадут сведения по назначению, — отметила Анна Павловна.

Бердские соцработники вместе с волонтерами оказывают пенсионерам помощь только по доставке продуктов питания и лекарств, на их деньги, отметила директор КЦСОН.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всероссийским движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В акции участвуют 76 регионов страны.
Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.

Цена 7 кг продуктов в наборе составляет 500 рублей. В него входит литр подсолнечного масла, по килограммам крупы — рис, гречка, макароны, овсянка, чай, хозяйственное мыло, тушенка и сгущенка. Товары высшего качества, невысокая цена обусловлена оптовыми поставками. В розницу такой набор стоил бы гораздо дороже.

В Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске — 1036. Заявки обрабатываются и добавляются. В Бердске начали развозить продукты с 15 мая, а закончат 1 июля.

Помощь будет оказана однократно. Получить набор могут люди в возрасте 65+ лет. Заявку на продуктовый набор можно оставить в мобильном приложении на сайте «Мы вместе 2020», либо в органах соцзащиты. Документального подтверждения не требуется. Волонтерская организация вправе обратиться в органы соцзащиты за проверкой – находится ли человек на своем месте и подходит ли он по возрасту.

По интересующим вопросам можно позвонить в Новосибирскую организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция»по телефону: 8-913-201-006-0.

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