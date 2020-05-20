Допросили фигурантов дела о картельном сговоре на поставку оборудования на 576 мнл рублей в клинику Мешалкина

Подсудимые до участия в аукционе договорились о сотрудничестве. С 2015 по 2017 году на 437 аукционах они поддерживали выгодную для себя сумму, допуская лишь незначительное ее снижение – не более 0,5% от максимальной.

Подсудимые до участия в аукционе договорились о сотрудничестве

Бизнесмены выиграли незаконным путем сотни аукционов.

Участники картельного сговора на поставку медоборудования для новосибирской клиники Мешалкина дали показания. Суд допросил двух бизнесменов – Александра Мартынюка и Якова Кузнецова.

Напомним, подсудимые до участия в аукционе договорились о сотрудничестве. С 2015 по 2017 году на 437 аукционах они поддерживали выгодную для себя сумму, допуская лишь незначительное ее снижение – не более 0,5% от максимальной. Общая сумма контрактов составила 576 млн рублей.

Замдиректора клиники Мешалкина год назад обвинили в хищении 1,3 млрд рублей и отправили ненадолго в СИЗО. Через два месяца его перевели под домашний арест. Не так давно стало известно, что он устроился на высокооплачиваемую должность в частную клинику.

Источник: atas.info