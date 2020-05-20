Старинный оклад от иконы на развалинах старой церкви нашли в Бердске
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Старинный оклад от иконы на развалинах старой церкви нашли в Бердске

1:59:135/20/2020
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Сегодня бесценная находка была передана в церковь Сретения Господня.

Священник отец Михаил принял дар, на котором изображены святители Митрофан Воронежский и Тихон Задонский.

— Предположительно, икона была создана в конце 19-го — начале 20 века, — сообщил «Свидетелю» священнослужитель. – Основная часть, выполненная из дерева, не сохранилась, остался лишь оклад. Мы обязательно найдем хорошего иконописца, который полностью восстановит икону.

Найти уникальную находку посчастливилось Дмитрию Нечитайло и Дмитрию Шпак.

— Мы занимаемся изучением истории, металлопоиском. Кто-то любит грибы собирать, мы — все, что сокрыто под толщей земли, — говорят мужчины. – В этом году начали поиск в старом Бердске на месте разрушенной церкви, где сейчас все завалено грудами мусора. Именно там мы услышали еле уловимый сигнал, который между собой поисковики называют «душа ангела». Из жижи грязи достали на первый взгляд обыкновенную жестянку.

— Сначала я хотел ее выкинуть, но что-то остановило: провел по ней рукой, а там… лики святых, — продолжает Дмитрий Шпак.

Отец Владимир, помощник настоятеля Преображенского храма подчеркнул, что из глубины времен затопленного храма Сретения Господня икона вернулась в отстроенный новый храм не просто так, как антикварная вещь. Это намоленная икона – окно в духовный мир, возле которой люди будут молиться, прося о помощи и защите.

Источник: svidetel24.info

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