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7,5 млн человек протестированы на COVID-19 в России

16:49 20.05.2020 Фото: pixabay.com
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Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

7,5 млн человек протестированы на COVID 19 в России
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В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

По состоянию на 20.05.2020 г. проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

Субъект РФ

Количество проведенных исследований (на 100 тыс. населения)
1. Ямало-Ненецкий автономный округ 15383,68
2. Сахалинская область 15161,91
3. Г. Москва 14752,75
4. Чукотский автономный округ 11981,90
5. г. Санкт-Петербург 10408,44
6. Камчатский край 9818,05
7. Республика Тыва 9397,57
8. Вологодская область 9185,03
9. Магаданская область 9153,48
10. Республика Саха (Якутия) 8595,89
11. Тюменская область 8477,10
12. Республика Алтай 8098,94
13. Республика Бурятия 8017,70
14. Республика Мордовия 7907,78
15. Республика Адыгея 7864,12

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

Субъект РФ

Количество проведенных исследований (абс.)
1. г. Москва 1853074
2. Г. Санкт-Петербург 558716
Московская область 422163
4. Свердловская область 201409
5. Краснодарский край 195995
6. Нижегородская область 173981
7. Республика Башкортостан 166490
8. Красноярский край 139766
9. Тюменская область 127897
10. Челябинская область 125614
11. Самарская область 108701
12. Вологодская область 107666
13. Республика Татарстан 104752
14. Кировская область 96206
15. Воронежская область 94012

Источник: Роспотребнадзор

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