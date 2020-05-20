7,5 млн человек протестированы на COVID-19 в России

Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

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В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

По состоянию на 20.05.2020 г. проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

№ Субъект РФ Количество проведенных исследований (на 100 тыс. населения) 1. Ямало-Ненецкий автономный округ 15383,68 2. Сахалинская область 15161,91 3. Г. Москва 14752,75 4. Чукотский автономный округ 11981,90 5. г. Санкт-Петербург 10408,44 6. Камчатский край 9818,05 7. Республика Тыва 9397,57 8. Вологодская область 9185,03 9. Магаданская область 9153,48 10. Республика Саха (Якутия) 8595,89 11. Тюменская область 8477,10 12. Республика Алтай 8098,94 13. Республика Бурятия 8017,70 14. Республика Мордовия 7907,78 15. Республика Адыгея 7864,12

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

№ Субъект РФ Количество проведенных исследований (абс.) 1. г. Москва 1853074 2. Г. Санкт-Петербург 558716 Московская область 422163 4. Свердловская область 201409 5. Краснодарский край 195995 6. Нижегородская область 173981 7. Республика Башкортостан 166490 8. Красноярский край 139766 9. Тюменская область 127897 10. Челябинская область 125614 11. Самарская область 108701 12. Вологодская область 107666 13. Республика Татарстан 104752 14. Кировская область 96206 15. Воронежская область 94012

Источник: Роспотребнадзор