7,5 млн человек протестированы на COVID-19 в России

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.
По состоянию на 20.05.2020 г. проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.
По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:
|№
|
Субъект РФ
|
Количество проведенных исследований (на 100 тыс. населения)
|1.
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|15383,68
|2.
|Сахалинская область
|15161,91
|3.
|Г. Москва
|14752,75
|4.
|Чукотский автономный округ
|11981,90
|5.
|г. Санкт-Петербург
|10408,44
|6.
|Камчатский край
|9818,05
|7.
|Республика Тыва
|9397,57
|8.
|Вологодская область
|9185,03
|9.
|Магаданская область
|9153,48
|10.
|Республика Саха (Якутия)
|8595,89
|11.
|Тюменская область
|8477,10
|12.
|Республика Алтай
|8098,94
|13.
|Республика Бурятия
|8017,70
|14.
|Республика Мордовия
|7907,78
|15.
|Республика Адыгея
|7864,12
По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:
|№
|Субъект РФ
|
Количество проведенных исследований (абс.)
|1.
|г. Москва
|1853074
|2.
|Г. Санкт-Петербург
|558716
|Московская область
|422163
|4.
|Свердловская область
|201409
|5.
|Краснодарский край
|195995
|6.
|Нижегородская область
|173981
|7.
|Республика Башкортостан
|166490
|8.
|Красноярский край
|139766
|9.
|Тюменская область
|127897
|10.
|Челябинская область
|125614
|11.
|Самарская область
|108701
|12.
|Вологодская область
|107666
|13.
|Республика Татарстан
|104752
|14.
|Кировская область
|96206
|15.
|Воронежская область
|94012
Источник: Роспотребнадзор