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На 350 тыс. рублей закупят инвентарь для спортивных школ «Бердск», «Авангард» и «Олимп» в Бердске

17:15 20.05.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Спортивным школам, чьи воспитанники входят в состав сборной Новосибирской области оказывается материальная поддержка, рассказала Ашихмина.

На 350 тыс. рублей закупят инвентарь для спортивных школ «Бердск», «Авангард» и «Олимп» в Бердске
350 тысяч рублей пойдет на укрепление материально- технической базы спортивных школ

Спортивная жизнь несмотря на пандемию коронавируса не остановлена. С 12 мая жителям Новосибирской области разрешили заниматься спортом на свежем воздухе. Начальник отдела физкультуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина выступила на оперативном штабе 20 мая.

— Спортивным школам, чьи воспитанники входят в состав сборной Новосибирской области оказывается материальная поддержка. В 2020 году 350 тысяч рублей пойдет на укрепление материально-технической базы спортивных школ: «Авангард», «Бердск», «Олимп»,- рассказала Ашихмина.

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