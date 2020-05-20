Обнажились сотрудники общепита в соцсетях в рамках флешмоба #голыйголод. Их раздел кризис в коронавирус

Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит. В этом-то и горечь ситуации: каждый день мы пытаемся понять, стоит ли еще бороться, пишут участники флешмоба.

Разделся общепит из-за коронавируса

Команда ресторана «Веранда» присоединилась к фото-флешмобу «Голый голод», начатому в середине мая группой заведений ReLab Family из Казани. В считанные дни к нему подключились множество ресторанов и баров по всей стране, выкладывая фотографии с хэштегом #голыйголод

Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными.

Наши ожидания, мечты, надежды схлопнулись до одного дня — завтрашнего. Появятся ли в нашем заведении гости? Получим ли мы какие-то деньги? И если нет, то что завтра будет лежать на тарелке у наших собственных детей? И где вообще будет стоять эта тарелка, если нечем платить за аренду жилья или ипотеку? Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил.

Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит. В этом-то и горечь ситуации: каждый день мы пытаемся понять, стоит ли еще бороться.

У Роспотребнадзора есть план по возвращению общепита к нормальной работе. Компромиссный план, но мы готовы послушно выполнить все нормы и требования: уменьшить количество столиков, расставить их пошире, не жалеть антисептиков для уборки… Сделать еще множество вещей для безопасности своей и гостей — возможно, у нас это получится даже лучше, чем у продуктовых супермаркетов. Но когда же?…

А многие бы пришли к нам хоть завтра! Красноярцы скучают по визитам на «Веранду», потому что сюда приходят за особой атмосферой, подпитываются особой энергетикой. Но ведь и мы не находим себе места без невидимых искр, что рождаются из ваших голосов, звуков музыки, звона бокалов, смеха детей. Оказывается, это нам так необходимо!

В нашем коллективе около сорока сотрудников. Команда эта собиралась бережно и долго, по крупицам, по человеку. Кто-то работает с нами более пяти лет, а кто-то и более десяти. И мы намерены сохранить всех, за кого в ответе.

Мы верим в то, что диалог с властью возможен. Наше участие в этом диалоге — не ультиматум, не требование, а просьба. Это мирный жест для привлечения внимания тех, от кого сейчас зависит наша судьба. Мы надеемся быть услышанными, используя исключительно силу искусства.

Предлагаем и другим заведениям Красноярска принять участие во флешмобе. Давайте не молчать вместе. Мы хотим, чтобы о нас знали и думали.

Фотографии: Сергей Савин

Muah: Елена Дубровка

Благодарим Полину Соловьеву https://www.facebook.com/soloviezh03 (бар Gatsby’s, г. Пермь) за вдохновение на участие в проекте «Голый голод»

Источник: facebook.com/veranda.online.grill