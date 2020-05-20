Еще один скачок: на 22 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область на 20 мая. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8764 в 84 регионах.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8764 в 84 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2699

2. Московская область — 903

3. Красноярский край — 504

4. Санкт-Петербург — 455

5. Нижегородская область — 257

6. Ростовская область — 139

7. Ярославская область — 135

8. Свердловская область — 135

9. Калужская область — 118

10. Брянская область — 110

11. Тульская область — 98

12. Самарская область — 98

13. Рязанская область — 92

14. Саратовская область — 92

15. Краснодарский край — 91

16. Республика Дагестан — 90

17. Республика Башкортостан — 88

18. Тамбовская область — 85

19. Волгоградская область — 84

20. Курская область — 82

21. Липецкая область — 79

22. Новосибирская область — 77

23. Ленинградская область — 75

24. Республика Татарстан — 75

25. Челябинская область — 74

26. Чувашская Республика — 73

27. Республика Северная Осетия — 72

28. Пензенская область — 72

29. Белгородская область — 67

30. Владимирская область — 66

31. Кабардино-Балкарская Республика — 66

32. Омская область — 65

33. Республика Адыгея — 64

34. Ульяновская область — 64

35. Ханты-Мансийский АО — 63

36. Смоленская область — 60

37. Ставропольский край — 59

38. Республика Тыва — 56

39. Астраханская область — 55

40. Хабаровский край — 55

41. Пермский край — 53

42. Орловская область — 49

43. Иркутская область — 48

44. Ивановская область — 47

45. Республика Саха (Якутия) — 46

46. Республика Ингушетия — 44

47. Кировская область — 44

48. Приморский край — 44

49. Оренбургская область — 42

50. Республика Бурятия — 42

51. Тюменская область — 40

52. Алтайский край — 40

53. Республика Марий Эл — 37

54. Республика Мордовия — 34

55. Тверская область — 33

56. Калининградская область — 32

57. Ямало-Ненецкий АО — 32

58. Мурманская область — 30

59. Амурская область — 30

60. Республика Хакасия — 28

61. Архангельская область — 25

62. Вологодская область — 25

63. Республика Калмыкия — 23

64. Камчатский край — 21

65. Воронежская область — 20

66. Забайкальский край — 20

67. Чеченская Республика — 19

68. Костромская область — 16

69. Республика Коми — 12

70. Карачаево-Черкесская Республика — 12

71. Томская область — 12

72. Новгородская область — 10

73. Псковская область — 10

74. Еврейская АО — 10

75. Кемеровская область — 9

76. Республика Карелия — 8

77. Удмуртская Республика — 6

78. Магаданская область — 5

79. Республика Крым — 4

80. Севастополь — 4

81. Курганская область — 3

82. Ненецкий АО — 1

83. Республика Алтай — 1

84. Сахалинская область — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 85 392 человека.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор