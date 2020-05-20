Еще один скачок: на 22 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область на 20 мая. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8764 в 84 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2699
2. Московская область — 903
3. Красноярский край — 504
4. Санкт-Петербург — 455
5. Нижегородская область — 257
6. Ростовская область — 139
7. Ярославская область — 135
8. Свердловская область — 135
9. Калужская область — 118
10. Брянская область — 110
11. Тульская область — 98
12. Самарская область — 98
13. Рязанская область — 92
14. Саратовская область — 92
15. Краснодарский край — 91
16. Республика Дагестан — 90
17. Республика Башкортостан — 88
18. Тамбовская область — 85
19. Волгоградская область — 84
20. Курская область — 82
21. Липецкая область — 79
22. Новосибирская область — 77
23. Ленинградская область — 75
24. Республика Татарстан — 75
25. Челябинская область — 74
26. Чувашская Республика — 73
27. Республика Северная Осетия — 72
28. Пензенская область — 72
29. Белгородская область — 67
30. Владимирская область — 66
31. Кабардино-Балкарская Республика — 66
32. Омская область — 65
33. Республика Адыгея — 64
34. Ульяновская область — 64
35. Ханты-Мансийский АО — 63
36. Смоленская область — 60
37. Ставропольский край — 59
38. Республика Тыва — 56
39. Астраханская область — 55
40. Хабаровский край — 55
41. Пермский край — 53
42. Орловская область — 49
43. Иркутская область — 48
44. Ивановская область — 47
45. Республика Саха (Якутия) — 46
46. Республика Ингушетия — 44
47. Кировская область — 44
48. Приморский край — 44
49. Оренбургская область — 42
50. Республика Бурятия — 42
51. Тюменская область — 40
52. Алтайский край — 40
53. Республика Марий Эл — 37
54. Республика Мордовия — 34
55. Тверская область — 33
56. Калининградская область — 32
57. Ямало-Ненецкий АО — 32
58. Мурманская область — 30
59. Амурская область — 30
60. Республика Хакасия — 28
61. Архангельская область — 25
62. Вологодская область — 25
63. Республика Калмыкия — 23
64. Камчатский край — 21
65. Воронежская область — 20
66. Забайкальский край — 20
67. Чеченская Республика — 19
68. Костромская область — 16
69. Республика Коми — 12
70. Карачаево-Черкесская Республика — 12
71. Томская область — 12
72. Новгородская область — 10
73. Псковская область — 10
74. Еврейская АО — 10
75. Кемеровская область — 9
76. Республика Карелия — 8
77. Удмуртская Республика — 6
78. Магаданская область — 5
79. Республика Крым — 4
80. Севастополь — 4
81. Курганская область — 3
82. Ненецкий АО — 1
83. Республика Алтай — 1
84. Сахалинская область — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 85 392 человека.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор