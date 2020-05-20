Одной тряпкой моют туалет и зал: Штраф 100 тыс. рублей заплатит открытое для едоков в самоизоляцию кафе «Восточная кухня» в Бердске

На руководителя составлено два административных протокола — за невыполнение правил дезинфекции и прием посетителей от Роспотребнадзора и мэрии.

В Бердске рейды по предприятиям потребительского рынка проводятся ежедневно

Предприятия потребительского рынка проверили 20 мая сотрудники Роспотребнадзора и горадминистрации в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» консультант отдела промышленности и торговли Максим Шиляев, рейд проведен в салоне-парикмахерской «Илия», супермаркете «Продсиб» и кафе «Восточная кухня».

-В парикмахерской и супермаркете не было даже незначительных недостатков. Все сотрудники в масках, в «Илии» даже в халатиках. Посетители в масках. Есть все журналы, термометры, санобработка проводится. Все хорошо, — отметил Максим Шиляев.

Совсем другая картина ждала участников рейда в кафе «Восточная сказка».

-Дезинфицирующих средств установленного образца не было вообще, соответственно не было и журнала проведения санобработки помещений. Отсутствует отдельный уборочный материал — для зала один, для туалета другой. Грубо говоря, одной грязной тряпкой везде протирают. Стоит ведро с раствором и непонятно, что внутри, — акцентировал Шиляев.

Было зафиксировано и другое грубейшее нарушения режима самоизоляции — в кафе находились посетители, человек семь. Зал должен быть закрыт, кафе может работать только на вынос или заказ, пояснил консультант отдела потребительского рынка.

-Видимо, для этого предприятия самоизоляция по коронавирусу закончилась. Нам объяснили, что им сказали — можно открываться. Может, по новостям увидели, что кафе открывают на Кузбассе. Но и то частично на улице они открываются. Но мы же не на Кузбассе живем, а в Новосибирской области. Откуда такая информация, что им можно работать — непонятно.

На место вызвали сотрудников полиции, которые составили административный протокол по работе заведения в период самоизоляции. Сотрудники Роспотребнадзора составили свой. За нарушения по каждому — штраф 50 тыс. рублей. Решение по этому вопросу вынесет суд.