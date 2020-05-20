Проверка автомобиля по государственному номеру

Одной из них является невозможность проверить юридическую чистоту сделки и техническое состояние автомобиля. Код VIN позволяет проверить авто по гос номеру без каких-либо проблем. Он служит для проверки истории машины, что особенно важно перед ее покупкой.

Где можно проверить автомобиль по VIN коду

В Интернете можно найти много сервисов, которые предлагают такие услуги. Сайт «Автокод» является таковым. На нем имеются и другие возможности. Информация о машинах берется из официальных источников. Среди них ГИБДД, страховые компании, Федеральная таможенная служба РФ и пр.

Обычно проверка по VIN коду занимает не более пяти минут. Достаточно ввести его в поисковую строку и через некоторое время получить отчет. В нем будут содержаться различные данные об автомобиле. Например, о его владельцах, неисправностях и дорожно-транспортных происшествиях, возможных залогах и пр.

По VIN коду можно узнать и о пробеге автомобиля, его техническом состоянии, техосмотрах и др. Эти данные необходимы при покупке машины. Их также используют страховые компании, перекупщики и многие другие организации и компании.

Есть специальные приложения для мобильных устройств, которые позволяют получать данные о машине по VIN коду в любом месте. Человек может проверить историю автомобиля на месте при осмотре и не тратить много времени на куплю-продажу. Услуги сервиса оплачиваются онлайн, возможны разные способы оплаты.

Специалисты сервиса предоставляют консультации и техническую поддержку клиентам. Историю автомобиля также можно узнавать по госномеру. Сервис может быть полезен для исключения рисков приобретение машины, находящейся в розыске, попадавшей в крупные дорожно-транспортные происшествия. А также находящейся под залогом, со скрученным пробегом, имеющей ограничения и пр. У машины могут быть штрафы, она могла долгое время эксплуатироваться в качестве такси, иметь другие проблемы.

Сервис поиска по VIN коду – это отличный сайт для получения актуальной информации об автомобиле.