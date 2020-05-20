Приобретая лицензионную программу, пользователь получает качественный продукт, в котором гарантируется доступ к полному функционалу. Сегодня купить софт домой можно на сайтах его разработчиков или на специализированных ресурсах.

Очень важно, что при покупке лицензионных программ гарантируется техническая поддержка официального разработчика. Это позволяет быстро решать в режиме реального времени все возникающие вопросы. Всем тем, кто пользуется ворованными программами, приходится разбираться с различными сбоями самостоятельно и, следует отметить, что это не всегда возможно.

Кроме того все больше людей используют лицензионные программы в домашних условиях из-за их юридической чистоты. Установка нелицензионного программного обеспечения вступает в противоречие с действующими законами. А это значит, что могут наступить времена, когда придется понести наказание в виде штрафов. Причем они могут быть немалыми.



Важной привлекательной особенностью лицензионного программного обеспечения является получение от разработчика регулярных обновлений. Их установка не только устраняет случайные ошибки, допущенные при разработке ранее, но также расширяет функционал и повышает удобство использование программ.Следует понимать, что лицензионный софт – это гарантировано качественная программная продукция со всеми необходимыми защитами. Пиратские варианты по своей сути взломанные программы. Это значит, что в таком программном обеспечении нарушена защита производителя. Это значит, что гарантировать безопасность компьютера при использовании пиратского софта нельзя. Кроме того существует большая вероятность нестабильной работы программ в силу различных причин.Несмотря на высокую стоимость лицензионных программ затраты на восстановление системы могут быть значительно больше. Кроме того стимулом покупки лицензионного программного обеспечения является то, что в этом случае разработчики получают финансовую поддержку от пользователей. Это значит, что можно рассчитывать на совершенствование популярного программного продукта.