Популярность сериала Сотня объясняется интересной тематикой, волнующей много людей. В ленте обыгрывается сюжет, связанный с последствиями атомной войны. При этом главным действующими лицами являются подростки, которым приходится взрослеть в сложных условиях, где главной задачей становится выживание.
Сериал снят по циклу одноименных романов американской писательницы Кэсс Морган. Действия в фильме происходят в далеком будущем. Глобальная атомная война опустошила землю. Смогли выжить только те, кто находился на космической станции «Ковчег». Им пришлось создать государство с жесткими законами, любое нарушение которых грозило казнью в открытом космосе.
Группа подростков нарушителей была собрана в отдельном помещении для вынесения приговора. Но вскоре было принято решение отправить их на землю в космическом корабле. Они должны были найти военную базу с запасами продовольствия и обосноваться на планете. По мнению руководства космической станции если первопроходцев не погубит радиация, то в будущем можно будет продолжить заселение планеты.
Группе пришлось столкнуться с необъяснимыми явлениями и увидеть мутантов. В каждой серии фильма используются различные эффекты, которые позволяют зрителю окунуться в необычный апокалиптический земной мир.
Ребятам, которых оправили на смерть, удается выжить. Они понимают, что противостоять чуждому миру можно, только объединившись. Они строят свое общество среди хаоса и разрухи. Подростки взрослеют и создают некий оазис порядка согласно собственным принципам.
Сериал «Сотня» захватывает и удерживает зрителей перед экраном. Фантазия сценаристов безгранична, поэтому сюжет непредсказуемый. Это очень динамичный сериал, который интересен также с психологической точки зрения.