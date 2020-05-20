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Пресс-релиз

Сериал Сотня

16:42 20.05.2020
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Сериал «Сотня» — погружение зрителя в постапокалиптический мир на Земле.

Популярность сериала Сотня объясняется интересной тематикой, волнующей много людей. В ленте обыгрывается сюжет, связанный с последствиями атомной войны. При этом главным действующими лицами являются подростки, которым приходится взрослеть в сложных условиях, где главной задачей становится выживание.
Сериал снят по циклу одноименных романов американской писательницы Кэсс Морган. Действия в фильме происходят в далеком будущем. Глобальная атомная война опустошила землю. Смогли выжить только те, кто находился на космической станции «Ковчег». Им пришлось создать государство с жесткими законами, любое нарушение которых грозило казнью в открытом космосе.
Группа подростков нарушителей была собрана в отдельном помещении для вынесения приговора. Но вскоре было принято решение отправить их на землю в космическом корабле. Они должны были найти военную базу с запасами продовольствия и обосноваться на планете. По мнению руководства космической станции если первопроходцев не погубит радиация, то в будущем можно будет продолжить заселение планеты.

Молодые люди на планете сталкиваются с множеством опасностей. Прежде всего, герои сериала понимают, что планета полностью не соответствует тем описаниям, которое они изучали в школе. Как оказалось не все на Земле умерли после ядерной катастрофы. Жители некоторых районов уцелели и образовали племена, уровень развития которых сравним со средневековьем.
Группе пришлось столкнуться с необъяснимыми явлениями и увидеть мутантов. В каждой серии фильма используются различные эффекты, которые позволяют зрителю окунуться в необычный апокалиптический земной мир.
Ребятам, которых оправили на смерть, удается выжить. Они понимают, что противостоять чуждому миру можно, только объединившись. Они строят свое общество среди хаоса и разрухи. Подростки взрослеют и создают некий оазис порядка согласно собственным принципам.
Сериал «Сотня» захватывает и удерживает зрителей перед экраном. Фантазия сценаристов безгранична, поэтому сюжет непредсказуемый. Это очень динамичный сериал, который интересен также с психологической точки зрения.

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