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Выгоды от внедрения и сертификации ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016

16:43 20.05.2020
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Ключевые принципы данного нормативного документа нацелены на защиту экологии.

Сертификат ИСО 14001/ISO 14001 – документ, который подтверждает успешное применение в работе предприятия внедренной системы экологического менеджмента (далее — СЭМ). Выдается при положительном результате независимой оценки соответствия СЭМ требованиям национального или международного стандарта соответственно. Такая проверка – это добровольное мероприятие, которое проводится по инициативе руководителей и собственников компании.

Основные требования стандарта ISO 14001

Ключевые принципы данного нормативного документа нацелены на защиту экологии за счет сокращения количества вредных выбросов и отходов производства, а также оптимизации потребления природных ресурсов. Также положения стандарта определяют:

  • экологическую политику компании (в том числе необходимость предотвращения негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду);
  • действия по работе с существующими рисками;
  • соответствие установленным требованиям;
  • профессионализм и подготовленность сотрудников;
  • готовность организации к чрезвычайным ситуациям и меры для их устранения;
  • прочее.
  • комплексный подход к управлению экологическими и финансовыми рисками;
  • оптимальное использование ресурсов (сырья, энергии, материалов) благодаря эффективной стратегии управления;
  • распределение ответственности за осуществление предписанных мероприятий между должностными лицами (стандарт предусматривает назначение ответственных лиц за соблюдение разработанных мер);
  • оптимизация технологических процессов и организация производства с учетом требований данного стандарта снижает давление на экологию;
  • сокращение производственных затрат и материальных расходов за негативное влияние на экологию и природопользование (выплаты за выбросы в атмосферу и водоемы, утилизацию отходов и других экологических отчислений), на ликвидацию последствий возможных ЧС;
  • соблюдение требований в части природоохранного законодательства;
  • мотивация работников предприятия (способствует совершенствованию внутренних процессов);
  • снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — внедрение стандарта включает в себя разработки по уменьшению рисков возникновения аварий и мер по ликвидации последствий.

Выгода от внедрения системы экологического менеджмента

Что дает сертификат ИСО 14001?

Компании, проведшие сертификацию, получают подтверждающий документ и следующие преимущества:

  • увеличение доверия имеющихся и потенциальных партнеров, инвесторов (добровольная проверка соответствия улучшает имидж предприятия, что способствует привлечению новых инвестиций);
  • лояльность со стороны контролирующих инстанций при получении разрешений, лицензий;
  • выход компании на международный рынок (стандарт ISO 14001 признан в большинстве стран мира в странах);
  • рост потребительского спроса за счет размещения информации о достижениях фирмы в области охраны экологии;
  • возможность участвовать в конкурсных процедурах по выбору поставщика.

Кому нужен сертификат?

Внедрить стандарт и оформить сертификат ИСО 14001 могут все субъекты предпринимательской деятельности независимо от формы собственности и направления бизнеса. Оформление таких документов будет полезно фирмам, в собственности которых находятся опасные и вредные производства:

  • объекты химической и фармакологической промышленности;
  • машиностроительные заводы и предприятия по производству промышленного оборудования;
  • металлургические, нефтеперегонные и нефтеперерабатывающие производственные площадки;
  • горнодобывающие предприятия;
  • строительные организации;
  • фабрики по производству микроэлектроники и т.д.

Для получения документа нужно подать заявку в орган сертификации с указанием наименования и реквизитов компании, видов деятельности предприятия, ФИО генерального директора и назначенных экспертов-аудиторов внутри предприятия.

Этапы сертификации

После внедрения на производственных площадках положений стандарта ISO 1400, которое включает в себя приведение технологических процессов в соответствие с экологическими нормами, разработку предусмотренных документов, обучение персонала, организацию экологической службы и другие мероприятия, подается заявка на проведение независимой оценки соответствия.

Процедура проводится в следующей последовательности:

  • подача заявления;
  • сбор и передача экспертам необходимой документации;
  • оценка сотрудниками сертификационного органа производственных площадок компании;
  • подробный анализ предоставленной информации, принятие решения о соответствии нормам экологического менеджмента.

Итогом сертификации является оформление готового сертификата ГОСТ Р ИСО 14001:2016.

Процедура предусматривает ежегодные инспекционные проверки, по результатам которых принимается решение продлить или приостановить действие документа. Срок действия сертификата максимально составляет 3 года.

Центр «Гортест Сибирь» предоставляет бесплатные консультации о внедрении и сертификации системы менеджмента в рамках ИСО 14001, помогает с организацией необходимых мероприятий в сжатые сроки.

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