Выгоды от внедрения и сертификации ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Сертификат ИСО 14001/ISO 14001 – документ, который подтверждает успешное применение в работе предприятия внедренной системы экологического менеджмента (далее — СЭМ). Выдается при положительном результате независимой оценки соответствия СЭМ требованиям национального или международного стандарта соответственно. Такая проверка – это добровольное мероприятие, которое проводится по инициативе руководителей и собственников компании.

Основные требования стандарта ISO 14001

Ключевые принципы данного нормативного документа нацелены на защиту экологии за счет сокращения количества вредных выбросов и отходов производства, а также оптимизации потребления природных ресурсов. Также положения стандарта определяют:

экологическую политику компании (в том числе необходимость предотвращения негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду);

действия по работе с существующими рисками;

соответствие установленным требованиям;

профессионализм и подготовленность сотрудников;

готовность организации к чрезвычайным ситуациям и меры для их устранения;

прочее.

комплексный подход к управлению экологическими и финансовыми рисками;

оптимальное использование ресурсов (сырья, энергии, материалов) благодаря эффективной стратегии управления;

распределение ответственности за осуществление предписанных мероприятий между должностными лицами (стандарт предусматривает назначение ответственных лиц за соблюдение разработанных мер);

оптимизация технологических процессов и организация производства с учетом требований данного стандарта снижает давление на экологию;

сокращение производственных затрат и материальных расходов за негативное влияние на экологию и природопользование (выплаты за выбросы в атмосферу и водоемы, утилизацию отходов и других экологических отчислений), на ликвидацию последствий возможных ЧС;

соблюдение требований в части природоохранного законодательства;

мотивация работников предприятия (способствует совершенствованию внутренних процессов);

снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — внедрение стандарта включает в себя разработки по уменьшению рисков возникновения аварий и мер по ликвидации последствий.

Выгода от внедрения системы экологического менеджмента

Что дает сертификат ИСО 14001?

Компании, проведшие сертификацию, получают подтверждающий документ и следующие преимущества:

увеличение доверия имеющихся и потенциальных партнеров, инвесторов (добровольная проверка соответствия улучшает имидж предприятия, что способствует привлечению новых инвестиций);

лояльность со стороны контролирующих инстанций при получении разрешений, лицензий;

выход компании на международный рынок (стандарт ISO 14001 признан в большинстве стран мира в странах);

рост потребительского спроса за счет размещения информации о достижениях фирмы в области охраны экологии;

возможность участвовать в конкурсных процедурах по выбору поставщика.

Кому нужен сертификат?

Внедрить стандарт и оформить сертификат ИСО 14001 могут все субъекты предпринимательской деятельности независимо от формы собственности и направления бизнеса. Оформление таких документов будет полезно фирмам, в собственности которых находятся опасные и вредные производства:

объекты химической и фармакологической промышленности;

машиностроительные заводы и предприятия по производству промышленного оборудования;

металлургические, нефтеперегонные и нефтеперерабатывающие производственные площадки;

горнодобывающие предприятия;

строительные организации;

фабрики по производству микроэлектроники и т.д.

Для получения документа нужно подать заявку в орган сертификации с указанием наименования и реквизитов компании, видов деятельности предприятия, ФИО генерального директора и назначенных экспертов-аудиторов внутри предприятия.

Этапы сертификации

После внедрения на производственных площадках положений стандарта ISO 1400, которое включает в себя приведение технологических процессов в соответствие с экологическими нормами, разработку предусмотренных документов, обучение персонала, организацию экологической службы и другие мероприятия, подается заявка на проведение независимой оценки соответствия.

Процедура проводится в следующей последовательности:

подача заявления;

сбор и передача экспертам необходимой документации;

оценка сотрудниками сертификационного органа производственных площадок компании;

подробный анализ предоставленной информации, принятие решения о соответствии нормам экологического менеджмента.

Итогом сертификации является оформление готового сертификата ГОСТ Р ИСО 14001:2016.

Процедура предусматривает ежегодные инспекционные проверки, по результатам которых принимается решение продлить или приостановить действие документа. Срок действия сертификата максимально составляет 3 года.

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