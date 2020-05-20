Выгоды от внедрения и сертификации ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Сертификат ИСО 14001/ISO 14001 – документ, который подтверждает успешное применение в работе предприятия внедренной системы экологического менеджмента (далее — СЭМ). Выдается при положительном результате независимой оценки соответствия СЭМ требованиям национального или международного стандарта соответственно. Такая проверка – это добровольное мероприятие, которое проводится по инициативе руководителей и собственников компании.
Основные требования стандарта ISO 14001
Ключевые принципы данного нормативного документа нацелены на защиту экологии за счет сокращения количества вредных выбросов и отходов производства, а также оптимизации потребления природных ресурсов. Также положения стандарта определяют:
- экологическую политику компании (в том числе необходимость предотвращения негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду);
- действия по работе с существующими рисками;
- соответствие установленным требованиям;
- профессионализм и подготовленность сотрудников;
- готовность организации к чрезвычайным ситуациям и меры для их устранения;
- прочее.
- комплексный подход к управлению экологическими и финансовыми рисками;
- оптимальное использование ресурсов (сырья, энергии, материалов) благодаря эффективной стратегии управления;
- распределение ответственности за осуществление предписанных мероприятий между должностными лицами (стандарт предусматривает назначение ответственных лиц за соблюдение разработанных мер);
- оптимизация технологических процессов и организация производства с учетом требований данного стандарта снижает давление на экологию;
- сокращение производственных затрат и материальных расходов за негативное влияние на экологию и природопользование (выплаты за выбросы в атмосферу и водоемы, утилизацию отходов и других экологических отчислений), на ликвидацию последствий возможных ЧС;
- соблюдение требований в части природоохранного законодательства;
- мотивация работников предприятия (способствует совершенствованию внутренних процессов);
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — внедрение стандарта включает в себя разработки по уменьшению рисков возникновения аварий и мер по ликвидации последствий.
Выгода от внедрения системы экологического менеджмента
Что дает сертификат ИСО 14001?
Компании, проведшие сертификацию, получают подтверждающий документ и следующие преимущества:
- увеличение доверия имеющихся и потенциальных партнеров, инвесторов (добровольная проверка соответствия улучшает имидж предприятия, что способствует привлечению новых инвестиций);
- лояльность со стороны контролирующих инстанций при получении разрешений, лицензий;
- выход компании на международный рынок (стандарт ISO 14001 признан в большинстве стран мира в странах);
- рост потребительского спроса за счет размещения информации о достижениях фирмы в области охраны экологии;
- возможность участвовать в конкурсных процедурах по выбору поставщика.
Кому нужен сертификат?
Внедрить стандарт и оформить сертификат ИСО 14001 могут все субъекты предпринимательской деятельности независимо от формы собственности и направления бизнеса. Оформление таких документов будет полезно фирмам, в собственности которых находятся опасные и вредные производства:
- объекты химической и фармакологической промышленности;
- машиностроительные заводы и предприятия по производству промышленного оборудования;
- металлургические, нефтеперегонные и нефтеперерабатывающие производственные площадки;
- горнодобывающие предприятия;
- строительные организации;
- фабрики по производству микроэлектроники и т.д.
Для получения документа нужно подать заявку в орган сертификации с указанием наименования и реквизитов компании, видов деятельности предприятия, ФИО генерального директора и назначенных экспертов-аудиторов внутри предприятия.
Этапы сертификации
После внедрения на производственных площадках положений стандарта ISO 1400, которое включает в себя приведение технологических процессов в соответствие с экологическими нормами, разработку предусмотренных документов, обучение персонала, организацию экологической службы и другие мероприятия, подается заявка на проведение независимой оценки соответствия.
Процедура проводится в следующей последовательности:
- подача заявления;
- сбор и передача экспертам необходимой документации;
- оценка сотрудниками сертификационного органа производственных площадок компании;
- подробный анализ предоставленной информации, принятие решения о соответствии нормам экологического менеджмента.
Итогом сертификации является оформление готового сертификата ГОСТ Р ИСО 14001:2016.
Процедура предусматривает ежегодные инспекционные проверки, по результатам которых принимается решение продлить или приостановить действие документа. Срок действия сертификата максимально составляет 3 года.
Центр «Гортест Сибирь» предоставляет бесплатные консультации о внедрении и сертификации системы менеджмента в рамках ИСО 14001, помогает с организацией необходимых мероприятий в сжатые сроки.