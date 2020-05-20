Особенности и возможности испытательных гидравлических прессов ООО «Импульс»

Перед запуском разных типов материалов в серийное производство или непосредственно перед использованием по назначению необходимо проведение тестирования образцов на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Для этих целей используются гидравлические вулканизационные прессы экспериментального завода «Импульс», специфику и достоинства которых мы рассмотрим в этой статье.

Сферы применения оборудования

Испытательные прессы предназначены для применения в лабораториях различных типов. Они востребованы в исследовательских институтах, на предприятиях по выпуску стройматериалов, изделий из железобетона, пластиковых и резинотехнических деталей. Посредством вулканизационных прессов, приобрести которые можно на сайте http://tpmarket.ru/pressy-vulkanizacionnye, можно выяснить максимальные технические возможности материалов. Испытания статического формата демонстрируют предельную нагрузку на образец в разных плоскостях.

Принцип работы



Тестируемый образец прочно зажимается на основании посредством гидроцилиндров.



Происходит нагрев материала с двух сторон. Для этого используют пар, горячую воду или электрический ток.



Оператор оборудования вводит необходимые данные в соответствии с планом испытаний. Можно задать время воздействия, давление и температуру.



В процессе испытаний снимаются необходимые данные по конкретному тестируемому образцу.



В продаже есть оборудование с разным диапазоном нагрузок – от 4 до 5 тыс. кН. Специальные датчики и программы обеспечиваются высокую точность снимаемых показателей. Интерфейс управления интуитивно понятный и максимально простой. Испытательное оборудование в обязательном порядке требуется некоторым промышленным предприятиям для получения разрешительной документации и сертификатов на выпуск продукции.

Возможности вулканизационных прессов на примере модели «ПКМВ-40»

Технологический пресс оснащен пультом оператора на микропроцессорном управлении, приводным насосом асинхронного типа. С помощью данного оборудования можно производить прессовку термореактивных пластмасс, изготавливать образцы для проведения испытаний резиновых составов, изоляции, полиэтилена. Вулканизационный пресс «ПКМВ-40» способен проводить тесты на сжатие в определенном диапазоне технических характеристик. Микропроцессорная система управления оборудованием дает следующие возможности:



Проведение испытаний и технологических процессов в разных режимах. Управлять температурой нагрева плит, усилием поджатия и временем воздействия можно вручную, полуавтоматически и автоматически.



Диалоговый режим программирования физико-механических характеристик, технологических процессов.



Возможность выполнения цифровой настройки всех датчиков, приводного насоса с электрическим приводом, температуры нагрева. Функция автоматического обнуления показателей.



Оборудование способно осуществлять вывод информации в формате таблиц, графиков на монитор и принтер. Есть возможность сохранения данных на съемных носителях.



Реализована цифровая защита от возможных перегрузок, перегрева, аварий.



Все гидравлические вулканизационные прессы могут оснащаться дополнительным оборудованием, к которому относят конструкции и столы вспомогательного формата, водяную систему охлаждения плит, ограждение рабочей зоны для защиты он несчастных случаев, принудительную вентиляцию. Эти опции необходимы для удобства управления, для проведения полного цикла работ на промышленных предприятиях.