Деревянный брус: характеристика, свойства, виды

Он характеризуется толщиной от 100 миллиметров, квадратным или прямоугольным сечением, длиной, которая в несколько раз превышает ширину.
Особенности производства
Брус изготавливается из натуральной древесины. Преимущественно используются хвойные породы, такие как сосна, лиственница, пихта. Обусловлено это тем, что они содержат низкий процент влаги в составе.
Технология производства включает в себя несколько последующих этапов:
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распиловка бревен на доски;
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сушка досок в специальных камерах;
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покрытые досок специальным антисептическим составом;
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сращивание заготовок в единый брус;
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склеивание конструкционных элементов под прессом;
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профилирование, то есть придание готовому изделию правильной формы.
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Классификация
Брус может иметь различную степень опиливания. В зависимости от этого фактора он делится на следующие виды:
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двухкантный;
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трехкратный;
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четырехкантный.
Наиболее востребованным на современном рынке является последний вид. Он обработан со всех сторон.
Также брус отличается по своей структуре.
Он бывает цельным и клееным. Первый получают путем опиливания целого бревна, а второй — путем склеивания отдельных частей.
Еще брус может быть профилированным и непрофилированным. Первый вид имеет гладкую поверхность, так как обрабатывается на фрезерном станке.
Основные преимущества
Как строительный материал брус обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:
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высокая прочность и устойчивость к механическому воздействию;
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обеспечивает отличную теплоизоляцию. Например, если обшить брусом дом, то он будет держать в шесть раз больше тепла, чем если кирпичом;
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является экологически чистым материалом. В процессе эксплуатации он не выделяет токсичные вещества, которые могли бы нанести вред здоровью;
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менее подвержен растрескиванию, чем обычное бревно. Обусловлено это тем, что в процессе производства удаляют всю рыхлую древесину;
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имеет доступную стоимость, которая обусловлена простой технологией производства.
Возможные недостатки
Стены из непрофилированного бруса необходимо дополнительно покрывать различными отделочными материалами. Отличным вариантом является блок-хаус. Это качественный и долговечный материал. А еще на блок хаус цена остается на доступном уровне. Если же отказаться от обшивки, то в щели бруса может попасть влага. Это приведет к его деформации. Кроме того, брус со временем может начать трескаться. Поэтому его периодически придется обрабатывать специальными мастиками.