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Деревянный брус: характеристика, свойства, виды

16:46 20.05.2020
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Одним из видов пиломатериалов является деревянный брус.

Деревянный брус: характеристика, свойства, виды

 Он характеризуется толщиной от 100 миллиметров, квадратным или прямоугольным сечением, длиной, которая в несколько раз превышает ширину.

Особенности производства

Брус изготавливается из натуральной древесины. Преимущественно используются хвойные породы, такие как сосна, лиственница, пихта. Обусловлено это тем, что они содержат низкий процент влаги в составе.

Технология производства включает в себя несколько последующих этапов:

  1. распиловка бревен на доски;

  2. сушка досок в специальных камерах;

  3. покрытые досок специальным антисептическим составом;

  4. сращивание заготовок в единый брус;

  5. склеивание конструкционных элементов под прессом;

  6. профилирование, то есть придание готовому изделию правильной формы.

Купить брус по выгодной стоимости, изготовленный в соответствии всем нормам и стандартам, можно в интернет-магазине «Лес Кодры».

Классификация

Брус может иметь различную степень опиливания. В зависимости от этого фактора он делится на следующие виды:

  • двухкантный;

  • трехкратный;

  • четырехкантный.

Наиболее востребованным на современном рынке является последний вид. Он обработан со всех сторон.

Также брус отличается по своей структуре.

Он бывает цельным и клееным. Первый получают путем опиливания целого бревна, а второй — путем склеивания отдельных частей.

Еще брус может быть профилированным и непрофилированным. Первый вид имеет гладкую поверхность, так как обрабатывается на фрезерном станке.

Основные преимущества

Как строительный материал брус обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

  • высокая прочность и устойчивость к механическому воздействию;

  • обеспечивает отличную теплоизоляцию. Например, если обшить брусом дом, то он будет держать в шесть раз больше тепла, чем если кирпичом;

  • является экологически чистым материалом. В процессе эксплуатации он не выделяет токсичные вещества, которые могли бы нанести вред здоровью;

  • менее подвержен растрескиванию, чем обычное бревно. Обусловлено это тем, что в процессе производства удаляют всю рыхлую древесину;

  • имеет доступную стоимость, которая обусловлена простой технологией производства.

Возможные недостатки

Стены из непрофилированного бруса необходимо дополнительно покрывать различными отделочными материалами. Отличным вариантом является блок-хаус. Это качественный и долговечный материал. А еще на блок хаус цена остается на доступном уровне. Если же отказаться от обшивки, то в щели бруса может попасть влага. Это приведет к его деформации. Кроме того, брус со временем может начать трескаться. Поэтому его периодически придется обрабатывать специальными мастиками.

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