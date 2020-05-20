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Выпал из окна 2 этажа детского сада и разбил череп и нос ребенок 3 лет на Алтае

17:27 20.05.2020 Фото: altai.sledcom.ru
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В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие инциденту, после чего дать юридическую оценку действиям виновных лиц.

Выпал из окна 2 этажа детского сада и разбил череп и нос ребенок 3 лет на Алтае
Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и костей носа был доставлен в детскую республиканскую больницу

Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка по факту травмирования 3-летнего ребенка в детском саду в результате падения из окна второго этажа.

По предварительным данным, 19 мая 2020 года около 10 часов в республиканской столице из окна второго этажа здания муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 9 «Солнышко» общеразвивающего вида г. Горно-Алтайска» вследствие халатности, допущенной должностными лицами и работниками указанного учреждения, выпал ребенок, 2017 года рождения.

Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и костей носа был доставлен в детскую республиканскую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни ребенка не имеется, он в сознании, однако состояние малолетнего потерпевшего расценивается как стабильно тяжелое.

Выпал из окна 2 этажа детского сада и разбил череп и нос ребенок 3 лет на Алтае

Для установления характера телесных повреждений и тяжести вреда здоровью, причиненных ими, механизма их образования по материалу проверки назначено производство судебной медицинской экспертизы. Следователями проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие инциденту, после чего дать юридическую оценку действиям виновных лиц, а также оценить принятые меры по недопущению подобных происшествий со стороны руководства и ответственных лиц образовательной организации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Выпал из окна 2 этажа детского сада и разбил череп и нос ребенок 3 лет на Алтае

Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и костей носа был доставлен в детскую республиканскую больницу

Источник: Следком

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