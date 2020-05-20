Мы бедные: Доходы ниже прожиточного минимума в 11 тыс. рублей имеют более 14% населения Новосибирской области. И в Бердске

Степень расслоения на богатых и бедных остается в регионе острой проблемой. Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами составил 6992 рубля, а в группе с наибольшими доходами – 84 277 рублей.

Бедность заставляет людей копаться в мусорных контейнерах в Бердске

По предварительным данным, в 2019 году 14,2% населения Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума – 395,96 тыс. человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в Новосибирскстате.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прожиточный минимум в IV квартале 2019 года в среднем на жителя Новосибирской области составил 11 018 рублей.

-По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27,8% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,3%. Объем денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных в 12 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных, — отметили статистики.

Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами составил 6992 рубля, а в группе с наибольшими доходами – 84 277 рублей.