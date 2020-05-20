Домработница украла 56 тыс. рублей у своей хозяйки и отправится в колонию-поселение в Новосибирске

Работодатель застала свою няню и помощницу по дому за кражей. Выяснилось, что та крала деньги частями. Работницу хозяйка нашла на сайте «Сибмама».

За несколько месяцев домработница обчистила своих нанимателей

Оставлен в силе приговор суда по делу о хищении домработницей денег, сообщили в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 20 мая.

Дзержинский районный суд в январе 2020 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней Елены Безносовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением гражданину значительного ущерба), и осуждена к 1 году 6 месяцам лишения свободы (с отменой отсрочки отбывания наказания по приговору от 10.01.2017).

Окончательно (по совокупности приговоров) она приговорена судом к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В суде установлено, что потерпевшая на сайте «Сибмама» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» познакомилась с Безносовой, которая за вознаграждение согласилась оказывать услуги няни и помощницы по дому.

За период работы с 1 июля по 16 сентября 2019 года, пользуясь доверием работодателя и возможностью свободного доступа к имуществу в квартире, Безносова тайно похитила более 56 тыс. рублей. Деньги домработница похищала частями, пока потерпевшая не пресекла ее преступные действия, застав осужденную за кражей.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.